"Тоттенхэм" подтвердил, что Соломон был прооперирован

"Тоттенхэм" подтвердил, что вингер Манор Соломон перенес операцию на колене в четверг.

Соломон повредил свой правый мениск на тренировке "Тоттенхэма" ранее на этой неделе, спустя считанные дни после своего появления на замену в матче против "Ливерпуля".



Возникшая проблема оказалась настолько серьезной, что "шпоры" были вынуждены отправить 24-летнего игрока сборной Израиля под нож хирурга.



"Тоттенхэм" не раскрывает сроки восстановления Соломона, однако еще до операции пресса сообщала, что Манор пропустит минимум два месяца.



Добавим, после своего перехода в "Тоттенхэм" свободным агентом минувшим летом Соломон успел отметиться двумя появлениями в стартовом составе в рамках Премьер-Лиги, отдав две результативные передачи против "Бернли".