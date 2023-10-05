МЮ и "Тоттенхэм" хотят переманить директора "Атлетико"

Спортивный директор "Атлетико" Андреа Берта вызывает интерес у "Манчестер Юнайтед" и "Тоттенхэма".

Берта трудится в "Атлетико" уже декаду. На протяжении первых четырех Андреа исполнял роль технического директора, и в этот период "матрасники" дважды добирались до финала Лиги Чемпионов.



В 2017 году Берта был повышен до должности спортивного директора "Атлетико", наладив прежде беспорядочную трансферную политику клуба из Мадрида.



Как сообщает The Independent, приглашением Берты "Юнайтед" может отреагировать на неудачный старт сезона. "Красные дьяволы" имеют давний интерес к Андреа.



Также заполучить Берту хочет "Тоттенхэм", который до сих пор не восполнил потерю управляющего директора Фабио Паратичи.