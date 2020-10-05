Саттон раскритиковал Клоппа за требование о переигровке

Бывший нападающий "Блэкберна" и "Селтика" Крис Саттон раскритиковал главного тренера "Ливерпуля" Юргена Клоппа за требование переигровки матча Премьер-Лиги против "Тоттенхэма".

На своей пресс-конференции в среду Клопп заявил, что лучший способ восстановить справедливость после ошибочно отменного гола Луиса Диаса — это переиграть матч между "Тоттенхэмом" и "Ливерпулем".



Однако Саттон находит подобную идею "чушью" и считает, что это создало бы "опасный прецедент".



"А если нам переиграть полуфинал Лиги Чемпионов между "Ливерпулем" и "Челси" в 2005, когда Луис Гарсия забил "гол-призрак"?



"А если нам переиграть матч Англия — Германия в 2010, когда мяч после удара Фрэнка Лэмпарда пересек линию ворот? Черт возьми, так можно дойти до финала Чемпионата Мира 1966 года, когда сборная ФРГ была уверена, что мяч после удара Джеффа Херста из сборной Англии не пресек линию ворот".



"Многие команды пострадали от вопиющих решений. Я не говорю, что это правильно. Но это случается. Таков футбол. Ошибки случаются".



"Порой это нелепо плохие ошибки. Но это нонсенс думать, что "Ливерпуль" заслуживает переигровки из-за незасчитанного гола Луиса Диаса против "Тоттенхэма", и я нахожу удивительным соответствующий призыв Юргена Клоппа".



"Он так чувственно высказался после матча в субботу. А теперь он выходит и несет эту чушь".



"До введения VAR мы видели много ошибочно зафиксированных офсайдов".



"Я сам был на пострадавшей стороне. Я играл в финале Кубка шотландской лиги, когда Джон Хартсон сравнял счет за "Селтик" против "Рейнджерс", но гол не засчитали из-за офсайда. Но он был в двух метрах от офсайда, и мы проиграли 2:1".



"Мне было бы неловко, если бы мой тренер попросил переигровку. Я сочувствую арбитру VAR Даррену Инглэнду из-за той злости, которая на него обрушилась".



"Он совершил ошибку, и хочется верить, что теперь он это осознает. Если "Ливерпулю" разрешат провести переигровку, это создаст опасный прецедент", — пишет Саттон в своей колонке в Daily Mail.