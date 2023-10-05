Онана не хочет уезжать на Кубок Африки

Андре Онана Голкипер Андре Онана не хочет уезжать на Кубок Африки посреди сезона после неудачного старта своей карьеры в "Манчестер Юнайтед".

Минувшим летом "Юнайтед" потратил около 47 миллионов фунтов на приглашение Онана из "Интера". Андре стал заменой для Давида Де Хеа, с которым "красные дьяволы" решили не продлевать контракт.

Параллельно с этим Онана согласился вернуться в сборную Камеруна, из которой он был отчислен прямо во время Чемпионата Мира в Катаре.

С момента своего дебюта за "Юнайтед" 27-летний Онана пропустил 11 голов в семи матчах Премьер-Лиги и семь в двух в рамках Лиги Чемпионов.

Как сообщает ESPN, ссылаясь на близкий к Онана источник, теперь Андре не хочет уезжать посреди сезона на Кубок Африки, который пройдет в Кот-д'Ивуаре с 13 января по 11 февраля 2024.

Онана желает продемонстрировать преданность "Юнайтед" и реабилитироваться за ряд ошибок, совершенных на старте сезона.


Метки Кубок Африки, Манчестер Юнайтед, Онана, сборная Камеруна

Автор mihajlo   

Дата 05.10.2023 18:00

Количество просмотров Просмотров: 467

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  1. kagawa 05.10.2023 19:05 # kagawa
    Пусть валит ублюдок, юзлес

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  2. narcot 05.10.2023 18:54 # narcot
    съе6и нахуй, макака, чтоб мы посмотрели на сменщика в работе

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  3. quickelf 05.10.2023 18:09 # quickelf
    Боится дублеру шанс дать, потому что если уедет, то ему потом денег не дадут на проезд до англии! Будет там в своем племени 7 на 7 играть, причем на ближнего вратаря))

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