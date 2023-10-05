Боуэн и Уоткинс вызваны в сборную Англии
Вингер "Вест Хэма" Джарред Боуэн и нападающий "Астон Виллы" Олли Уоткинс оказались среди игроков, вызванных в сборную Англии на матчи против Австралии и Италии.
Боуэн и Уоткинс заслужили возвращение в сборную благодаря отличной клубной форме, а вот вингер "Челси" Рахим Стерлинг четвертый раз подряд остался за бортом.
Среди отсутствующих также можно отметить Мейсона Маунта из "Манчестер Юнайтед" и Джеймса Уорд-Проуза из "Вест Хэма". Бен Чилуэлл, Эберечи Эде и Каллум Уилсон не были приглашены из-за проблем со здоровьем.
Кроме того, главный тренер англичан Гарет Саутгейт вызвал вингера "Арсенала" Букайо Сака, несмотря на полученную в матче Лиги Чемпионов против "Ланса" травму.
Харри Магуайр и Джордан Хендерсон сохранили свои места в национальной команде, как и Леви Колуилл с Эдди Нкетиа, которые пока не дебютировали на взрослом уровне.
Добавим, англичане сыграют товарищеский матч против Австралии на "Уэмбли" 13 октября, а спустя четыре дня здесь же примут Италию в рамках отбора к Евро-2024.
Игроки, вызванные в сборную Англии на матчи против Австралии и Италии
Голкиперы: Сэм Джонстон ("Кристал Пэлас"), Джордан Пикфорд ("Эвертон"), Аарон Рамсдейл ("Арсенал").
Защитники: Леви Колуилл ("Челси"), Льюис Данк ("Брайтон"), Марк Гехи ("Кристал Пэлас"), Харри Магуайр ("Манчестер Юнайтед"), Джон Стоунс, Кайл Уолкер (оба — "Манчестер Сити"), Киран Триппьер ("Ньюкасл"), Фикайо Томори ("Милан"), Трент Александер-Арнольд ("Ливерпуль").
Полузащитники: Джуд Беллингем ("Реал"), Конор Галлахер ("Челси"), Джордан Хендерсон ("Аль-Иттифак"), Калвин Филлипс ("Манчестер Сити"), Деклан Райс ("Арсенал").
Нападающие: Джарред Боуэн ("Вест Хэм"), Фил Фоден, Джек Грилиш (оба — "Манчестер Сити"), Джеймс Мэддисон ("Тоттенхэм"), Харри Кейн ("Бавария"), Маркус Рэшфорд ("Манчестер Юнайтед"), Эдди Нкетиа, Букайо Сака (оба — "Арсенал"), Олли Уоткинс ("Астон Вилла").
05.10.2023 17:00
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