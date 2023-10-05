Кирон Дайер перенес операцию по пересадке печени
Бывший вингер "Ньюкасла", "Вест Хэма", КПР и "Мидлсбро" Кирон Дайер перенес операцию по пересадке печени, что буквально спасло ему жизнь.
Еще в 2019 году Дайеру был поставлен диагноз первичный склерозирующий холангит. Это хроническое заболевание печени, для которого не существует лечения.
Три месяца назад состояние Дайера ухудшилось, и Киран был госпитализирован, только пару недель узнав, что для него появился донор.
Операция по пересадке печени прошла успешно, и в четверг утром Дайер был выписан из госпиталя. В опубликованном заявлении Киран сообщает о намерении вернуться к тренерской работе.
Дайер, на счет которого 33 матча за сборную Англии, завершил игровую карьеру в 2013 году. В качестве тренера Кирону довелось поработать в структуре "Ипсвиае", который он покинул в марте 2022 на фоне проблем со здоровьем.
05.10.2023 16:00
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Последние комментарии:
это ничего не значит
кто не в курсе пересадить печень это далеко не означает что будет все ок
она может отторгнуться или спровоцирует онкологию плюс ко всем пожизненно придется пить таблетки
так что мужику здоровья
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весёлый парень, помнится году в 2002 они подрались прям на поле во время с Ли Бойером, со своим же одноклубником, получили по красной карточке и пошли отдыхать, а Ньюкасл встречу вдевятером заканчивал
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Здоровья мужику. Запомнился в основном тем, что постоянно был в лазарете.
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Рано что то говорить, поскольку она ещё не прижилась. Обычный Сепсис и усё карачун
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А печень то с украйнского солдата
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