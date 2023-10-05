Кирон Дайер перенес операцию по пересадке печени

Кирон Дайер Бывший вингер "Ньюкасла", "Вест Хэма", КПР и "Мидлсбро" Кирон Дайер перенес операцию по пересадке печени, что буквально спасло ему жизнь.

Еще в 2019 году Дайеру был поставлен диагноз первичный склерозирующий холангит. Это хроническое заболевание печени, для которого не существует лечения.

Три месяца назад состояние Дайера ухудшилось, и Киран был госпитализирован, только пару недель узнав, что для него появился донор.

Операция по пересадке печени прошла успешно, и в четверг утром Дайер был выписан из госпиталя. В опубликованном заявлении Киран сообщает о намерении вернуться к тренерской работе.

Дайер, на счет которого 33 матча за сборную Англии, завершил игровую карьеру в 2013 году. В качестве тренера Кирону довелось поработать в структуре "Ипсвиае", который он покинул в марте 2022 на фоне проблем со здоровьем.


Метки Дайер, происшествия

Автор mihajlo   

Дата 05.10.2023 16:00

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  1. b84 05.10.2023 17:03 # b84
    это ничего не значит
    кто не в курсе пересадить печень это далеко не означает что будет все ок
    она может отторгнуться или спровоцирует онкологию плюс ко всем пожизненно придется пить таблетки
    так что мужику здоровья

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  2. maximka 05.10.2023 16:56 # maximka
    весёлый парень, помнится году в 2002 они подрались прям на поле во время с Ли Бойером, со своим же одноклубником, получили по красной карточке и пошли отдыхать, а Ньюкасл встречу вдевятером заканчивал

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  3. gary47 05.10.2023 16:31 # gary47
    Здоровья мужику. Запомнился в основном тем, что постоянно был в лазарете.

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  4. makeewadim 05.10.2023 16:24 # makeewadim
    Рано что то говорить, поскольку она ещё не прижилась. Обычный Сепсис и усё карачун

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  5. seregaball 05.10.2023 16:18 # seregaball
    А печень то с украйнского солдата

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