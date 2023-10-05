Бывший вингер "Ньюкасла", "Вест Хэма", КПР и "Мидлсбро" Кирон Дайер перенес операцию по пересадке печени, что буквально спасло ему жизнь.

Еще в 2019 году Дайеру был поставлен диагноз первичный склерозирующий холангит. Это хроническое заболевание печени, для которого не существует лечения.



Три месяца назад состояние Дайера ухудшилось, и Киран был госпитализирован, только пару недель узнав, что для него появился донор.



Операция по пересадке печени прошла успешно, и в четверг утром Дайер был выписан из госпиталя. В опубликованном заявлении Киран сообщает о намерении вернуться к тренерской работе.



Дайер, на счет которого 33 матча за сборную Англии, завершил игровую карьеру в 2013 году. В качестве тренера Кирону довелось поработать в структуре "Ипсвиае", который он покинул в марте 2022 на фоне проблем со здоровьем.