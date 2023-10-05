Невилл: "МЮ стал кладбищем для тренеров и игроков"

Легенда "Манчестер Юнайтед" Гари Невилл заявил, что его бывший клуб превратился в "кладбище" для тренеров и игроков.

Домашним поражением 2:3 от "Галатасарая" в Лиге Чемпионов во вторник вечером "Юнайтед" продлил свою неудачную серию на старте нового сезона.



"Юнайтед" словно перечеркивает все те позитивные шаги, которые команда Эрика Тен Хага совершила в прошлом сезоне, и Невиллу кажется, что эта проблема носит системный характер и нуждается в исправлении с самого верху.



"Это было очень неряшливо. Взлеты и падения, травмы, много проблем за пределами футбольного поля, много проблем на футбольном поле".



"Мне очень жаль тренера. Знаю, многие люди скажут, что он должен лучше делать свою работу, и это нормально, ведь он тренер "Манчестер Юнайтед". Но стоит признать, что в этом клубе есть большие проблемы, с которыми сталкивались все тренеры за последние 10 лет. Пока эти проблемы не будут решены, мы продолжим видеть неэффективные команды, неэффективных игроков".



"Это стало кладбищем для тренеров и игроков. Я сказал это еще несколько лет назад. Это выражение не является слишком строгим. Есть считанное количество игроков, которые преуспели в "Манчестер Юнайтед" за последние 10 лет".



"Оказываясь в "Юнайтед", многие игроки, которых хотели другие клубы, не добиваются успеха и не играют на своем уровне. Почему так? Потому что это культурная проблема. Им нужно это исправить", — сообщил Невилл в эфире Sky Sports.