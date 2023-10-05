Клопп по-прежнему считает, что Джонс не заслуживал удаления против "Тоттенхэма"

Кертис Джонс и Юрген Клопп Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп по-прежнему считает, что его полузащитник Кертис Джонс не заслуживал удаления в матче Премьер-Лиги против "Тоттенхэма".

В минувший вторник стало известно, что апелляция "Ливерпуля" на красную карточку Джонса за грубую игру против Ива Биссума была отклонена. Теперь Кертису предстоит отбыть трехматчевую дисквалификацию.

Однако Клопп склонен считать, что система VAR ввела рефери Саймона Хупера в заблуждение, показав на мониторе у бровки стоп-кадр и замедленный повтор.

"Мы много сказали о процессе VAR и о том, как они (арбитры) разговаривают друг с другом, но в этом матче была еще одна ситуация: когда Кертис Джонс получил красную карточку. Я остаюсь при своем мнении о том, что это не красная карточка".

"Рефери был приглашен к монитору и первые три секунды он наблюдал застывшую картинку. Я бы сам немедленно показал красную карточку за эту картинку. Затем он увидел повтор в замедленном повторе, и я бы сам показал красную карточку за этот замедленный повтор".

"Но это не красная карточка. Мы подали апелляцию, и комиссия FA сказала, что здесь нет явной ошибки рефери, но я думаю, есть. Изначально рефери показал желтую карточку. Затем случилась явная ошибка из-за застывшей картинки и замедленного повтора. Нам не удалось вернуть Кертиса, но теперь с эти ничего не поделать и ладно", — цитирует Клоппа Liverpool Echo.


Метки Джонс, Клопп, Ливерпуль, Премьер-Лига, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 05.10.2023 14:00

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  1. hammersmith 05.10.2023 15:03 # hammersmith
    топарь!

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  2. phenomenon1 05.10.2023 14:45 # phenomenon1
    Какой же это конченный нытик, как и весь этот обоссаный клубишко, который даже меньше Ньюкасла.

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  3. thehard 05.10.2023 14:44 # thehard
    и я согласен с Клоппом.
    Хупер поплыл, отвратительная работа.
    Никто не разнылся, многих такое судейство бомбит, журналюги спрашивают, Клопп отвечает.

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  4. ray-black 05.10.2023 14:31 # ray-black
    да пусть будет убежден в чем хочет. 3 матча дисква выписана. вопрос закрыт.

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  5. xxa 05.10.2023 14:24 # xxa
    Клопп мужик! Не то что разные петушары, голубые, членсы и их болельщики

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  6. hachidlo 05.10.2023 14:15 # hachidlo
    Пиздец лузерпульцы разнылись. Ваш день не четверг, лузерпульцы, ваш день - 8-е марта.

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  7. superperez101 05.10.2023 14:04 # superperez101
    лучший
    чпокал бы всех, при неограниченном бюджете
    настроил команду так, что даже в меньшинстве атакуют, не паркуя автобус

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  8. farot 05.10.2023 14:01 # farot
    6ля, этот белозубый полупидар уже бесить начинает своим нытьем

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