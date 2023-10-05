Клопп по-прежнему считает, что Джонс не заслуживал удаления против "Тоттенхэма"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп по-прежнему считает, что его полузащитник Кертис Джонс не заслуживал удаления в матче Премьер-Лиги против "Тоттенхэма".

В минувший вторник стало известно, что апелляция "Ливерпуля" на красную карточку Джонса за грубую игру против Ива Биссума была отклонена. Теперь Кертису предстоит отбыть трехматчевую дисквалификацию.



Однако Клопп склонен считать, что система VAR ввела рефери Саймона Хупера в заблуждение, показав на мониторе у бровки стоп-кадр и замедленный повтор.



"Мы много сказали о процессе VAR и о том, как они (арбитры) разговаривают друг с другом, но в этом матче была еще одна ситуация: когда Кертис Джонс получил красную карточку. Я остаюсь при своем мнении о том, что это не красная карточка".



"Рефери был приглашен к монитору и первые три секунды он наблюдал застывшую картинку. Я бы сам немедленно показал красную карточку за эту картинку. Затем он увидел повтор в замедленном повторе, и я бы сам показал красную карточку за этот замедленный повтор".



"Но это не красная карточка. Мы подали апелляцию, и комиссия FA сказала, что здесь нет явной ошибки рефери, но я думаю, есть. Изначально рефери показал желтую карточку. Затем случилась явная ошибка из-за застывшей картинки и замедленного повтора. Нам не удалось вернуть Кертиса, но теперь с эти ничего не поделать и ладно", — цитирует Клоппа Liverpool Echo.