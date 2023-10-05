Брантуэйт готов отвергнуть интерес "Юнайтед"

Защитник "Эвертона" Джаррад Брантуэйт готов отвергнуть интерес "Манчестер Юнайтед" и заключить новый контракт со своим клубом.

Игра 21-летнего Брантуэйта является одним из немногих светлых пятен для "Эвертона" в этом сезоне, в котором "ириски", вероятно, вновь будут вовлечены в борьбу за выживание в Премьер-Лиге.



Очевидно, Брантуэйту очень помогла командировка в ПСВ, где он выступал в прошлом сезоне на правах аренды, поработав с легендой "Юнайтед" Руудом Ван Нистелроем.



По информации Daily Mail, среди претендентов на Брантуэйта значатся "Юнайтед" и ПСВ, однако "Эвертон" ожидает заключить новый контракт с игроком молодежной сборной Англии.



Сейчас у Брантуэйта остается еще два года по действующему контракту плюс опция продления на 12 месяцев.



Сложное финансовое положение "Эвертона" означает, что мерсисайдский клуб может быть уязвим к большим предложениям насчет Брантуэйта, но новый контракт, по крайней мере, позволит "ирискам" защитить стоимость Джаррада.