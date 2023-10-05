Рэтклифф готов сделать Митчелла спортивным директором МЮ

Британский бизнесмен сэр Джим Рэтклифф готов сделать Пола Митчелла спортивным директором "Манчестер Юнайтед", если ему удастся приобрести клуб с "Олд Траффорд".

70-летний Рэтклифф остается одним из двух главных кандидатов — наряду с шейхом Джассимом из Катара — на покупку "Юнайтед" у семейства Глэйзеров, хотя этот процесс уже несколько месяцев стоит на паузе.



На днях в прессе появились слухи, что Рэтклифф может ограничиться приобретением 25 процентов акций "Юнайтед", чтобы все-таки сдвинуть дело с мертвой точки.



Дополнительно с этим, сообщает CBS Sports, Рэтклифф определил человека, которому он будет готов доверить трансферную политику "Юнайтед".



Речь идет о Митчелле, который недавно покинул "Монако" после трех лет работы спортивным директором. Ранее Пол также трудился в "РБ Лейпциг", "Тоттенхэме" и "Саутгемптоне".