"Челси" задумывается о возвращении Сантоса в январе

"Челси" задумывается о возвращении полузащитника Андрея Сантоса из аренды в "Ноттингем Форест" в январе.

Сантос очень достойно провел предсезонный период с "Челси", сыграв в четырех из пяти товарищеских матчей команды Маурисио Почеттино.



Однако после приобретения Мойсеса Кайседо и Ромео Лавиа "синие" решили, что Сантосу будет проще набираться опыта в другом месте. Так Андрей был арендован "Форест" на сезон 2023/24.



К настоящему моменту Сантос еще не дебютировал за "Форест" в Премьер-Лиге, свой единственный матч сыграв за "лесников" в рамках Кубка Лиги.



Как сообщает The Athletic, ситуация 20-летнего бразильца, который на недавний матч против "Манчестер Сити" даже не попал на скамейку запасных "Форест", вызывает обеспокоенность у "Челси".



"Челси" уже задумываются о том, чтобы досрочно вернуть Сантоса, благо арендное соглашение с "Форест" предусматривает опцию прекращения в январе.



Кроме того, по этому арендному соглашению "Форест" обязан выплачивать штраф "Челси" за каждый матч, в котором Сантос не играет, будучи доступным для выхода на поле.