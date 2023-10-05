"Тоттенхэм" потерял Соломона минимум на два месяца

Вингер "Тоттенхэма" Манор Соломон пропустит минимум пару месяцев с серьезной травмой колена.

Соломон только минувшим летом присоединился к "Тоттенхэму" из "Шахтера", сезон 2022/23 отыграв за "Фулхэм" на правах аренды.



Манор успел отметился двумя результативными передачами за "шпор" в Премьер-Лиге, а в матче против "Ливерпуля" в минувший уикенд вышел на заключительные 22 минуты вместо Сона Хен Мина.



Снова сыграть за "Тоттенхэм" Соломон сможет не раньше декабря. Как сообщает Daily Mail, 24-летний израильтянин повредил свое колено на тренировке и теперь присоединится в лазарете к Родриго Бентанкуру, Бреннану Джонсону, Ивану Перишичу, Райану Сессеньону и Джовани Ло Чельсо.