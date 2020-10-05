Тен Хагу не грозит увольнение из "Юнайтед"

Руководство "Манчестер Юнайтед" не планирует обсуждать будущее Эрика Тен Хага, сохраняя веру в голландского тренера.

Потратив на трансферы около 180 миллионов минувшим летом и около 400 млн. фунтов с момента своего прихода в клуб в 2022 году, Тен Хаг совершенно провалил старт нового сезона.



"Юнайтед" проиграл шесть из своих первых 10 матчей, включая оба на групповом этапе Лиги Чемпионов. "Красные дьяволы" оформили свой худший старт сезона за все время выступлений в Премьер-Лиге.



Однако The Guardian располагает информацией, что в обозримом будущем увольнение Тен Хагу не грозит. Боссы "Юнайтед" по-прежнему считают Эрика правильным тренером в долгосрочной перспективе.



Руководство "Юнайтед" симпатизирует Тен Хагу, который столкнулся с эпидемией травм и даже был вынужден использовать в качестве левого защитника одного из своих летних новичков Софьяна Амрабата.