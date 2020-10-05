Тен Хагу не грозит увольнение из "Юнайтед"

Эрик Тен Хаг Руководство "Манчестер Юнайтед" не планирует обсуждать будущее Эрика Тен Хага, сохраняя веру в голландского тренера.

Потратив на трансферы около 180 миллионов минувшим летом и около 400 млн. фунтов с момента своего прихода в клуб в 2022 году, Тен Хаг совершенно провалил старт нового сезона.

"Юнайтед" проиграл шесть из своих первых 10 матчей, включая оба на групповом этапе Лиги Чемпионов. "Красные дьяволы" оформили свой худший старт сезона за все время выступлений в Премьер-Лиге.

Однако The Guardian располагает информацией, что в обозримом будущем увольнение Тен Хагу не грозит. Боссы "Юнайтед" по-прежнему считают Эрика правильным тренером в долгосрочной перспективе.

Руководство "Юнайтед" симпатизирует Тен Хагу, который столкнулся с эпидемией травм и даже был вынужден использовать в качестве левого защитника одного из своих летних новичков Софьяна Амрабата.


Метки Манчестер Юнайтед, Тен Хаг, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 05.10.2023 08:00

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Последние комментарии:




  1. eugeneunited 05.10.2023 09:19 # eugeneunited
    главное - удовольствие глейзеров. Можно подождать: до Чемпионшипа, по крайней мере пока, ещё далеко.

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  2. closer 05.10.2023 08:59 # closer
    Хаг заложник ситуации
    Игроки заложники ситуации
    И первый и вторые - хоронят свои карьеры в настоящий момент.
    Единственно правильный поступок будет тупорылым дибилам, деградантам и по совместительству владельцам на данный момент - продать клуб.

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  3. kojan 05.10.2023 08:54 # kojan
    Хаг окончательно угробит МЮ... потрачено 400 млн. и все в геморрой... следующие тренера будут распродавать всё этот не один год...

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  4. keane16 05.10.2023 08:16 # keane16
    никого нах не уволят. следующие 10 матчей - 7 побед и никто не вспомнит о кризисе, благо календарь позволяет.

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