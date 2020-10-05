Тен Хагу не грозит увольнение из "Юнайтед"
Руководство "Манчестер Юнайтед" не планирует обсуждать будущее Эрика Тен Хага, сохраняя веру в голландского тренера.
Потратив на трансферы около 180 миллионов минувшим летом и около 400 млн. фунтов с момента своего прихода в клуб в 2022 году, Тен Хаг совершенно провалил старт нового сезона.
"Юнайтед" проиграл шесть из своих первых 10 матчей, включая оба на групповом этапе Лиги Чемпионов. "Красные дьяволы" оформили свой худший старт сезона за все время выступлений в Премьер-Лиге.
Однако The Guardian располагает информацией, что в обозримом будущем увольнение Тен Хагу не грозит. Боссы "Юнайтед" по-прежнему считают Эрика правильным тренером в долгосрочной перспективе.
Руководство "Юнайтед" симпатизирует Тен Хагу, который столкнулся с эпидемией травм и даже был вынужден использовать в качестве левого защитника одного из своих летних новичков Софьяна Амрабата.
05.10.2023 08:00
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главное - удовольствие глейзеров. Можно подождать: до Чемпионшипа, по крайней мере пока, ещё далеко.
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Хаг заложник ситуации
Игроки заложники ситуации
И первый и вторые - хоронят свои карьеры в настоящий момент.
Единственно правильный поступок будет тупорылым дибилам, деградантам и по совместительству владельцам на данный момент - продать клуб.
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Хаг окончательно угробит МЮ... потрачено 400 млн. и все в геморрой... следующие тренера будут распродавать всё этот не один год...
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никого нах не уволят. следующие 10 матчей - 7 побед и никто не вспомнит о кризисе, благо календарь позволяет.
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