Митома согласовал новый контракт с "Брайтоном"

Вингер "Брайтона" Каору Митома согласовал со своим клубом новый контракт на пять лет.

Только на этой неделе в прессе появились слухи, что "Манчестер Сити" и "Манчестер Юнайтед" рассматривают Митому в качестве своей трансферной цели на январь.



Однако London World в эксклюзивном материале утверждает, что Каору уже согласился продлить сотрудничество с "Брайтоном" до 2028 года.



Новая сделка позволит Митоме увеличить свою зарплату до 80,000 фунтов в неделю и станет наградой для 26-летнего японца за достигнутый прогресс.



Митома выступает за "Брайтон" после своего перехода из "Кавасаки Фронтале" в 2021 году. Сейчас Каору является ключевым игроком команды Роберто Де Дзерби, забив три гола и отдав три результативные передачи в семи матчах нового сезона Премьер-Лиги.