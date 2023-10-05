Митома согласовал новый контракт с "Брайтоном"
Вингер "Брайтона" Каору Митома согласовал со своим клубом новый контракт на пять лет.
Только на этой неделе в прессе появились слухи, что "Манчестер Сити" и "Манчестер Юнайтед" рассматривают Митому в качестве своей трансферной цели на январь.
Однако London World в эксклюзивном материале утверждает, что Каору уже согласился продлить сотрудничество с "Брайтоном" до 2028 года.
Новая сделка позволит Митоме увеличить свою зарплату до 80,000 фунтов в неделю и станет наградой для 26-летнего японца за достигнутый прогресс.
Митома выступает за "Брайтон" после своего перехода из "Кавасаки Фронтале" в 2021 году. Сейчас Каору является ключевым игроком команды Роберто Де Дзерби, забив три гола и отдав три результативные передачи в семи матчах нового сезона Премьер-Лиги.
05.10.2023 07:00
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