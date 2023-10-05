Гвардиола: "Льюис — один из лучших игроков, кого я тренировал"

Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола назвал 18-летнего защитника Рико Льюиса одним из лучших игроков, которых он когда-либо тренировал в своей карьере.

В среду вечером Льюис всего лишь во второй раз в этом сезоне появился в стартовом составе "Сити", сделав свой вклад в победу 1:3 над "РБ Лейпциг" в Лиге Чемпионов.



Именно с передачи Льюиса Фил Фоден открыл счет на 25-й минуте, и после финального свистка Гвардиола выразил свое восхищение юным англичанином.



"Вот это игрок! Вот это игрок! Я тружусь главным тренером уже 14-15 лет, и в "Барселоне" мне посчастливилось тренировать одного из лучших игроков в мире".



"Но найти игрока вроде него, который умеет играть на клочке пространства, перемещается как опорный полузащитник, врывается в свободные зоны... Он один из лучших, кого я пока что тренировал".



"Он скромный парень и не болтает много. Он не так много играл в этом сезоне, но будет играть гораздо больше", — цитирует Гвардиолу Sky Sports.