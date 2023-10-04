"Сити" победил в Лейпциге

"Манчестер Сити" одержал вторую подряд победу на групповом этапе Лиги Чемпионов, набрав три очка в гостях у "РБ Лейпциг" — 1:3.

По сравнению с предыдущим матчем в старт "горожан" влились Йошко Гвардиол, Родри, Бернарду Силва и Джек Грилиш, заменив Натана Аке, Матеуша Нунеша, Жереми Доку и Хулиана Альвареса.



Гости довольно быстро освоились и принялись подвергать соперника давлению. Однажды Силва непостижимым образом не смог отправить мяч в сетку, играя у дальней штанги.



На 25-й минуте хозяева дрогнули. Рико Льюис с правого края штрафной прострелил в район 11-метровой отметки, откуда удар в касание с отскоком от газона нанес Фил Фоден.



Открыв счет, "Сити" чуть ослабил хватку, однако "РБ Лейпциг" так ни разу и не побеспокоил Эдерсона за весь первый тайм.



А вот второй тайм начался с того, что счет стал равным. Лои Опенда был запущен в прорыв партнером, вошел в штрафную правее центра, поставил корпус Мануэлю Аканджи и с касанием от дальней штанги поразил ворота — 1:1.



Сравняв счет, "РБ Лейпциг" отошел назад, а затем и вовсе принялся играть на отбой. Несмотря на натиск, у "горожан" не было явных моментов, за исключением удара Фодена со штрафного в перекладину.



И все-таки "Сити" дожал своего соперника. На 84-й минуте вышедший на замену Хулиан Альварес закрутил мяч в ворота с границы штрафной — 1:2.



А уже в компенсированное время Жереми Доку вышел один на один и хладнокровно завершил быструю контратаку своей команды — 1:3.



Гол "РБ Лейпциг" в начале второго тайма вернул игре интригу, однако "Сити" все же склонил чашу весов в свою пользу, одержав победу на классе и опыте.



"РБ Лейпциг" (Германия) — "Манчестер Сити" (Англия) — 1:3 (0:1)



Голы: Опенда 48 — Фоден 25, Альварес 84, Доку 90.



"РБ Лейпциг": Бласвих, Клостерманн, Симакан, Кастелло, Раум, Симонс, Зайвальд (Айдара 85), Шлагер, Форсбрг (Шешко 70), Опенда (Вернер 70), Поульсен (Баумгартнер 75).



"Манчестер Сити": Эдерсон, Уолкер, Аканджи (Доку 72), Диаш, Гвардиол, Льюис, Родри, Силва (Нунеш 87), Фоден (Альварес 79), Грилиш (Аке 72), Холанд.



Предупреждения: Шлагер, Раум — Аканджи.