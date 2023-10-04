Судейский корпус принял два решения после скандала с голом Диаса

Судейский корпус принял два важных решения после скандала с ошибочно отмененным голом нападающего "Ливерпуля" Луиса Диаса против "Тоттенхэма".

Сразу признав ошибку с незасчитанным голом Диаса, накануне судейский корпус — после соответствующей просьбы "Ливерпуля" — опубликовал аудиозапись переговоров арбитров в том эпизоде.



Организация Ховарда Уэбба все еще проводит внутреннее расследование, но определенные выводы уже были сделаны.



Из заявления судейского корпуса следует, что в ближайшее время будет выработан новый протокол взаимодействия рефери в поле с арбитрами VAR. Также будет создан пул специалистов, которые работают исключительно из видеостудии.



Во-вторых, судейский корпус при содействии FA пересмотрит политику насчет обслуживания своими арбитрами матчей вне юрисдикций ФИФА и УЕФА — Даррен Инглэнд и Стив Кук работали на игре в ОАЭ за 48 часов до субботнего скандала на "Тоттенхэм Хотспур Стэдиум", где они отвечали за VAR.