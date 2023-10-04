Судейский корпус принял два решения после скандала с голом Диаса

Луис Диас Судейский корпус принял два важных решения после скандала с ошибочно отмененным голом нападающего "Ливерпуля" Луиса Диаса против "Тоттенхэма".

Сразу признав ошибку с незасчитанным голом Диаса, накануне судейский корпус — после соответствующей просьбы "Ливерпуля" — опубликовал аудиозапись переговоров арбитров в том эпизоде.

Организация Ховарда Уэбба все еще проводит внутреннее расследование, но определенные выводы уже были сделаны.

Из заявления судейского корпуса следует, что в ближайшее время будет выработан новый протокол взаимодействия рефери в поле с арбитрами VAR. Также будет создан пул специалистов, которые работают исключительно из видеостудии.

Во-вторых, судейский корпус при содействии FA пересмотрит политику насчет обслуживания своими арбитрами матчей вне юрисдикций ФИФА и УЕФА — Даррен Инглэнд и Стив Кук работали на игре в ОАЭ за 48 часов до субботнего скандала на "Тоттенхэм Хотспур Стэдиум", где они отвечали за VAR.


Метки PGMOL, VAR, Ливерпуль, Премьер-Лига, рефери, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 04.10.2023 22:00

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  1. lfc-krr 04.10.2023 23:29 # lfc-krr
    Важная веха в АПЛ. Судей, наконец-то, спросили за работу.
    Смелый шаг от Ливерпуля, потому что рискуем нарваться на ответочки.
    Респект руководству. уиша!

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  2. serj14 04.10.2023 22:04 # serj14
    И что, что они работали за 48 часов до субботнего скандала?

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