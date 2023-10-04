Артета не жалеет, что выпустил Сака против "Ланса"

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета не жалеет, что выпустил вингера Букайо Сака на матч Лиги Чемпионов против "Ланса".

22-летний Сака был вынужденно заменен уже в первом тайме проигранного "Арсеналом" матча во Франции накануне (2:1) и теперь рискует пропустить битву с "Манчестер Сити" в ближайшее воскресенье.



Артете также пришлось досрочно снять Сака с игры в матче минувшего уикенда против "Борнмута", однако это не было достаточным поводом, чтобы поберечь Букайо.



"Жалею ли я, что выпустил его? Нет".



"В предыдущем матче он получил всего лишь ушиб, и он был в абсолютном порядке".



"Он травмировался без контакта с кем-либо. Он пытался сыграть пяткой и получил травму. Давайте посмотрим, каков ее характер, но в любом случае уже слишком поздно".



"У него не было проблем серьезнее, чем ушибы. Ему не приходилось пропускать из-за этого матчи в последнее время".



"Мы дали ему передышку против "Брентфорда" в Кубке Лиги и только", — цитирует Артету Evening Standard.