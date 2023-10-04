Артета не жалеет, что выпустил Сака против "Ланса"
Главный тренер "Арсенала" Микель Артета не жалеет, что выпустил вингера Букайо Сака на матч Лиги Чемпионов против "Ланса".
22-летний Сака был вынужденно заменен уже в первом тайме проигранного "Арсеналом" матча во Франции накануне (2:1) и теперь рискует пропустить битву с "Манчестер Сити" в ближайшее воскресенье.
Артете также пришлось досрочно снять Сака с игры в матче минувшего уикенда против "Борнмута", однако это не было достаточным поводом, чтобы поберечь Букайо.
"Жалею ли я, что выпустил его? Нет".
"В предыдущем матче он получил всего лишь ушиб, и он был в абсолютном порядке".
"Он травмировался без контакта с кем-либо. Он пытался сыграть пяткой и получил травму. Давайте посмотрим, каков ее характер, но в любом случае уже слишком поздно".
"У него не было проблем серьезнее, чем ушибы. Ему не приходилось пропускать из-за этого матчи в последнее время".
"Мы дали ему передышку против "Брентфорда" в Кубке Лиги и только", — цитирует Артету Evening Standard.
04.10.2023 21:00
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