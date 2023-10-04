Тен Хаг понимает, почему фанаты "Юнайтед" недовольны

Эрик Тен Хаг Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг заявил, что понимает, почему фанаты призывают к его увольнению и освистывают команду.

Накануне "Юнайтед" проиграл дома "Галатасараю" со счетом 2:3, оформив свое шестое поражение в 10 матчах этого сезона. "Красные дьяволы" проиграли оба поединка группового этапа Лиги Чемпионов, а в Премьер-Лиге занимают только 10-е место.

На финальный свисток в матче против "Галатасарая" трибуны "Олд Траффорд" отреагировали гулом негодования, вдобавок среди фанатов все громче раздаются призывы к увольнению Тен Хага, и Эрик может это понять.

"У них есть ожидания. Я ответственен за команду, за игру, за результат — вместе со своими игроками. В данный момент мы не добиваемся результатов, и тогда они (фанаты) бывают расстроены. Я могу это понять. Да, мы должны выступать лучше".

"Но, как я уже говорил, я увидел команду с отличным духом. А также команду, которую трибуны поддерживали от начала и до конца. Конечно, в итоге фанаты остались расстроены, как и мы. Мы очень расстроены".

"Но это также должно подстегивать нас. Хорошая вещь насчет этой команды в том, что они находят энергию в каждом матче. Каждый матч они начинают очень энергично и с хорошей мотивацией", — цитирует Тен Хага Evening Standard.


Метки болельщики, Манчестер Юнайтед, Тен Хаг

Автор mihajlo   

Дата 04.10.2023 20:00

Количество просмотров Просмотров: 609

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. keane16 04.10.2023 21:45 # keane16
    Красава, на долгие годы в мю. Будет ебать всех

    (ответить)

  2. tursa 04.10.2023 20:32 # tursa
    да ладно нафиг

    (ответить)

  3. narcot 04.10.2023 20:22 # narcot
    да ты Zаебал уже

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий



Поиск: