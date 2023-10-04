Тен Хаг понимает, почему фанаты "Юнайтед" недовольны

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг заявил, что понимает, почему фанаты призывают к его увольнению и освистывают команду.

Накануне "Юнайтед" проиграл дома "Галатасараю" со счетом 2:3, оформив свое шестое поражение в 10 матчах этого сезона. "Красные дьяволы" проиграли оба поединка группового этапа Лиги Чемпионов, а в Премьер-Лиге занимают только 10-е место.



На финальный свисток в матче против "Галатасарая" трибуны "Олд Траффорд" отреагировали гулом негодования, вдобавок среди фанатов все громче раздаются призывы к увольнению Тен Хага, и Эрик может это понять.



"У них есть ожидания. Я ответственен за команду, за игру, за результат — вместе со своими игроками. В данный момент мы не добиваемся результатов, и тогда они (фанаты) бывают расстроены. Я могу это понять. Да, мы должны выступать лучше".



"Но, как я уже говорил, я увидел команду с отличным духом. А также команду, которую трибуны поддерживали от начала и до конца. Конечно, в итоге фанаты остались расстроены, как и мы. Мы очень расстроены".



"Но это также должно подстегивать нас. Хорошая вещь насчет этой команды в том, что они находят энергию в каждом матче. Каждый матч они начинают очень энергично и с хорошей мотивацией", — цитирует Тен Хага Evening Standard.