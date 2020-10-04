Анри не удивлен, что "Арсенал" проиграл "Лансу"

Тьерри Анри Легенда "Арсенала" Микель Артета признался, что поражение "канониров" от "Ланса" в Лиге Чемпионов не стало для него сюрпризом.

Накануне "Арсенал" провел свой первый выездной матч в Лиге Чемпионов за шесть с половиной последних лет. Пропустив первым, "Ланс" проявил характер и нанес "канонирам" поражение со счетом 2:1.

Анри с самого начала знал, что это будет сложный матч для "Арсенала". Тьерри отдает должное тому, какое сопротивление его соотечественники оказали команде Микеля Артеты.

"Играть на выезде в Европе непросто. Вы могли видеть на своих экранах, как эти парни забили свой второй гол. Эта команда сражалась за каждый мяч".

"Они не так часто проигрывают дома, и сегодня вечером они это показали. Они неудачно начали этот сезон, но дома "Ланс" является очень способной командой... Я не удивлен результатом", — сообщил Анри CBS Sports.


Метки Анри, Арсенал, Ланс, Лига Чемпионов

Автор mihajlo   

Дата 04.10.2023 19:00

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  1. maharadja 04.10.2023 19:33 # maharadja
    Это все фигня. Что там с Букайо??????

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  2. zaeba1l 04.10.2023 19:24 # zaeba1l
    Легенда "Арсенала" Микель Артета

    Источник: http://fapl.ru/posts/103181/#reply

    Автор, прекращай бухать когда пишешь статьи... ))

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  3. kukuruzko 04.10.2023 19:14 # kukuruzko
    ЦАРЬ!!!

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