Анри не удивлен, что "Арсенал" проиграл "Лансу"
Легенда "Арсенала" Микель Артета признался, что поражение "канониров" от "Ланса" в Лиге Чемпионов не стало для него сюрпризом.
Накануне "Арсенал" провел свой первый выездной матч в Лиге Чемпионов за шесть с половиной последних лет. Пропустив первым, "Ланс" проявил характер и нанес "канонирам" поражение со счетом 2:1.
Анри с самого начала знал, что это будет сложный матч для "Арсенала". Тьерри отдает должное тому, какое сопротивление его соотечественники оказали команде Микеля Артеты.
"Играть на выезде в Европе непросто. Вы могли видеть на своих экранах, как эти парни забили свой второй гол. Эта команда сражалась за каждый мяч".
"Они не так часто проигрывают дома, и сегодня вечером они это показали. Они неудачно начали этот сезон, но дома "Ланс" является очень способной командой... Я не удивлен результатом", — сообщил Анри CBS Sports.
04.10.2023 19:00
Просмотров: 742
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Это все фигня. Что там с Букайо??????
(ответить)
Легенда "Арсенала" Микель Артета
Источник: http://fapl.ru/posts/103181/#reply
Автор, прекращай бухать когда пишешь статьи... ))
(ответить)
ЦАРЬ!!!
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий