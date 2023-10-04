Невилл: "Требование "Ливерпуля" о переигровке — безумие"

Гари Невилл Легенда "Манчестер Юнайтед" Гари Невилл назвал "безумием" требование главного тренера "Ливерпуля" Юргена Клоппа о переигровке матча Премьер-Лиги против "Тоттенхэма".

Выступая перед прессой в среду, Клопп заявил, что Премьер-Лиге следует устроить переигровку матча "Ливерпуля" против "Тоттенхэма" из-за ошибочно отмененного гола Луиса Диаса.

По мнению Невилла, такого рода поведение не красит "Ливерпуль". Как Гари и говорил ранее, Клоппу стоит принять извинения и поставить в этой истории точку.

"Не могу поверить, как своим поведением в этой ситуации "Ливерпуль" превратил победу в поражение! С ними неправильно обошлись, совершив шокирующую ошибку. И точка!"

"Своим заявлением "Ливерпуль" пошел на эскалацию, усомнившись в честности и рассматривая варианты. А теперь мы видим, что они хотят переигровку! Это безумие", — написал Невилл в твиттере.


Метки Ливерпуль, Невилл, Премьер-Лига, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 04.10.2023 18:00

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  1. quavo 04.10.2023 19:21 # quavo
    Клован ебаный

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  2. meshuggah 04.10.2023 18:55 # meshuggah
    Может как раз финал лч подзалупаля с петухами переиграть надо из-за левой пенки

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  3. largo-winch 04.10.2023 18:51 # largo-winch
    Как же этот пидор Скаевский заебал комментировать каждое решение Ливерпуля и слова Клоппа.
    Завали свой ебальник, пидорас конченный. Твое мнение не спрашивали

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  4. b84 04.10.2023 18:49 # b84
    согласен это абсурд, надо решать было все на месте в первую очередь самому Диазу крыльями махать
    а так каждый дурак будет требовать переигровки по поводу и без
    тупость, впрочем от Клоппа ожидаемо

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  5. chelsiukpro 04.10.2023 18:37 # chelsiukpro
    Небудет не когда такой хуеты... особено просто за 2 очка... в историй были матчи по важнее и не кто не переигрывал! Клоопп так попугать хочет ... можно его понять... но ошибки были и будут! Клопяра иди дальше рекламируй пивасик...

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  6. lfcallday 04.10.2023 18:31 # lfcallday
    Гари настолько тупой, что не может понять, что ЛФК прощупывает FA на слабость.

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  7. sausage 04.10.2023 18:29 # sausage
    Фото топ. На мистера Бина похож)

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  8. dmitkhar 04.10.2023 18:10 # dmitkhar
    Невил завали свою
    Тупую хавку

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