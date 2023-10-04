Невилл: "Требование "Ливерпуля" о переигровке — безумие"

Легенда "Манчестер Юнайтед" Гари Невилл назвал "безумием" требование главного тренера "Ливерпуля" Юргена Клоппа о переигровке матча Премьер-Лиги против "Тоттенхэма".

Выступая перед прессой в среду, Клопп заявил, что Премьер-Лиге следует устроить переигровку матча "Ливерпуля" против "Тоттенхэма" из-за ошибочно отмененного гола Луиса Диаса.



По мнению Невилла, такого рода поведение не красит "Ливерпуль". Как Гари и говорил ранее, Клоппу стоит принять извинения и поставить в этой истории точку.



"Не могу поверить, как своим поведением в этой ситуации "Ливерпуль" превратил победу в поражение! С ними неправильно обошлись, совершив шокирующую ошибку. И точка!"



"Своим заявлением "Ливерпуль" пошел на эскалацию, усомнившись в честности и рассматривая варианты. А теперь мы видим, что они хотят переигровку! Это безумие", — написал Невилл в твиттере.