Невилл: "Требование "Ливерпуля" о переигровке — безумие"
Легенда "Манчестер Юнайтед" Гари Невилл назвал "безумием" требование главного тренера "Ливерпуля" Юргена Клоппа о переигровке матча Премьер-Лиги против "Тоттенхэма".
Выступая перед прессой в среду, Клопп заявил, что Премьер-Лиге следует устроить переигровку матча "Ливерпуля" против "Тоттенхэма" из-за ошибочно отмененного гола Луиса Диаса.
По мнению Невилла, такого рода поведение не красит "Ливерпуль". Как Гари и говорил ранее, Клоппу стоит принять извинения и поставить в этой истории точку.
"Не могу поверить, как своим поведением в этой ситуации "Ливерпуль" превратил победу в поражение! С ними неправильно обошлись, совершив шокирующую ошибку. И точка!"
"Своим заявлением "Ливерпуль" пошел на эскалацию, усомнившись в честности и рассматривая варианты. А теперь мы видим, что они хотят переигровку! Это безумие", — написал Невилл в твиттере.
04.10.2023 18:00
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Последние комментарии:
Клован ебаный
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Может как раз финал лч подзалупаля с петухами переиграть надо из-за левой пенки
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Как же этот пидор Скаевский заебал комментировать каждое решение Ливерпуля и слова Клоппа.
Завали свой ебальник, пидорас конченный. Твое мнение не спрашивали
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согласен это абсурд, надо решать было все на месте в первую очередь самому Диазу крыльями махать
а так каждый дурак будет требовать переигровки по поводу и без
тупость, впрочем от Клоппа ожидаемо
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Небудет не когда такой хуеты... особено просто за 2 очка... в историй были матчи по важнее и не кто не переигрывал! Клоопп так попугать хочет ... можно его понять... но ошибки были и будут! Клопяра иди дальше рекламируй пивасик...
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Гари настолько тупой, что не может понять, что ЛФК прощупывает FA на слабость.
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Фото топ. На мистера Бина похож)
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Невил завали свою
Тупую хавку
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