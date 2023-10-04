Джеймс дисквалифицирован на один матч за оскорбление арбитров

Рис Джеймс Капитан "Челси" Рис Джеймс был дисквалифицирован на один матч за оскорбление арбитров.

На прошлой неделе FA обвинила Джеймса в оскорблении рефери Джарреда Джиллетта или кого-либо из его помощников после домашнего поражения "Челси" от "Астон Виллы" 24 сентября (0:1).

Джеймс не принимал участия в том матче из-за травмы задней поверхности бедра, однако Рис все равно решил выразить возмущение работой Джиллетта, который при содействии VAR удалил защитника "синих" Мало Гюсто.

Свою вину Джеймс признал и теперь будет дисквалифицирован на матч Премьер-Лиги против "Бернли" в ближайшую субботу. Также 23-летний англичанин выплатит штраф в 90,000 фунтов.

Добавим, свою травму Джеймс получил на тренировке в августе, пропустив уже восемь матчей "Челси". Рис до сих пор не поправился и в любом случае не смог бы сыграть на "Терф Мур".


Метки Джеймс, дисквалификации, Челси

Автор mihajlo   

Дата 04.10.2023 17:00

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Последние комментарии:




  1. vinnipooh 04.10.2023 17:23 # vinnipooh
    hammersmith сам ты мразь это надо тебя забанить пожизненно за оскорбление капитана Челси

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  2. yxaxaxaxaxa 04.10.2023 17:21 # yxaxaxaxaxa
    Судейский картель че то там вообще прихуел с лысым во главе

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  3. ratamahatta 04.10.2023 17:17 # ratamahatta
    Невозможно оскорбить английских судей, что за бред

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  4. hammersmith 04.10.2023 17:05 # hammersmith
    мразь пенсовская должна быть до конца сезона забанена, как минимум.

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