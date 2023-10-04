Джеймс дисквалифицирован на один матч за оскорбление арбитров

Капитан "Челси" Рис Джеймс был дисквалифицирован на один матч за оскорбление арбитров.

На прошлой неделе FA обвинила Джеймса в оскорблении рефери Джарреда Джиллетта или кого-либо из его помощников после домашнего поражения "Челси" от "Астон Виллы" 24 сентября (0:1).



Джеймс не принимал участия в том матче из-за травмы задней поверхности бедра, однако Рис все равно решил выразить возмущение работой Джиллетта, который при содействии VAR удалил защитника "синих" Мало Гюсто.



Свою вину Джеймс признал и теперь будет дисквалифицирован на матч Премьер-Лиги против "Бернли" в ближайшую субботу. Также 23-летний англичанин выплатит штраф в 90,000 фунтов.



Добавим, свою травму Джеймс получил на тренировке в августе, пропустив уже восемь матчей "Челси". Рис до сих пор не поправился и в любом случае не смог бы сыграть на "Терф Мур".