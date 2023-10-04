Семь вещей, что мы узнали в 7-м туре

"Лутон" добыл свою первую победу на новом уровне, "Манчестер Сити" сенсационно проиграл "Вулверхэмптону", а "Манчестер Юнайтед" продолжил погружаться в пучину кризиса, уступив дома обескровленному травмами "Кристал Пэлас". Об этом и другом — в традиционных итогах тура в английской Премьер-Лиге.





Кризис в "Манчестер Юнайтед" продолжается



После натужной победы на поле "Бернли" и разгрома "Кристал Пэлас" в Кубке Лиги показалось, что "Юнайтед" нашел направление для выхода из кризиса, накрывшего команду на старте нового сезона. Играли "красные дьяволы" против соперника с таким же обширным лазаретом, но далеко не такой же широкой скамейкой запасных.



Но Рой Ходжсон сумел настроить команду — хоть и пришлось играть практически без замен, так как в запасе была в основном молодежь, "Пэлас" провел матч идеально, чего не скажешь о "Юнайтед". Эрик Тен Хаг замены делать мог и использовал их по максимуму, но усилить игру команды кардинальным образом не смог, и атака "Юнайтед" так и не нашла путь к воротам Сэма Джонстона.



Гари О'Нил осваивается на "Молинью"



Возможно, некоторые болельщики скептически относились к назначению Гари О'Нила менеджером "волков" после отставки Хулена Лопетеги, но игра команды во многих матчах развеяла сомнения насчет того, что сейчас "Вулверхэмптону" нужен именно такой прагматичный тренер, с опытом работы в условиях, когда в него никто не верит.



О'Нил удивлял в прошлом сезоне в "Борнмуте", а в седьмом туре прилично удивил всех в "Вулверхэмптоне", сумев обыграть "Манчестер Сити". Он не стал первым, кому это удалось в текущем сезоне, так как перед этим команда Гвардиолы уступила в Кубке Лиги "Ньюкаслу", но в чемпионате у "горожан" был другой настрой, который, те не менее, не помог с хорошо организованными "волками" О'Нила.



Самое главное в том, что О'Нилу поверила команда. Капитан "волков" Макс Килман: "Люди не могут видеть того, что происходит за кулисами, и тот объем работы, который выполняет команда — как физический, так и тактический. Качество тренировок было феноменальным, и положительные результаты были делом времени".



"Арсенал" силен за пределами "Эмирейтс"



Несмотря на беспокойство болельщиков на предмет неспособности "Арсенала" сохранить свои ворота "сухими" дома, не может не нравиться убедительная форма команды Микеля Артеты на выезде в Премьер-Лиге. "Канониры" еще не пропускали в гостях в этом чемпионате, хотя выездные матчи всегда были их проблемой ранее.



В Борнмуте все могло пойти иначе, если бы не великолепный подкат Вильяма Салиба, помешавший Доминику Соланке — с этого момента "Арсенал" начал играть с предельной концентрацией и в итоге добыл уверенную победу. "Клин-шит" всегда будет иметь решающее значение", — похвалил свою оборону Артета. "Теперь задача заключается в том, чтобы перенести это и на "Эмирейтс", прибавив в стабильности и последовательности".



Начать играть на ноль и на своем стадионе прямо с матча против "Манчестер Сити" будет неплохо для "канониров" — им как раз удалось сократить расстояние от лидера, и игра с "горожанами" в следующем туре будет большим испытанием для "Арсенала". По нынешней ситуации, когда в чемпионской гонке участвуют несколько команд, результат этого матча не станет определяющим, но для "канониров" было бы неплохо не отпускать "горожан" в отрыв или же вовсе выйти вперед именно сейчас.



Олли Уоткинс ожидает вызова в сборную Англии



"Астон Вилла" разгромила "Брайтон", продемонстрировав с первых минут правильный настрой и мастерство в реализации голевых моментов. Главной звездой этого матча стал Олли Уоткинс, оформивший хет-трик и намекнувший Гарету Саутгейту, что не вызвать его в национальную сборную в октябре будет странно, особенно ,— в отсутствие Айвена Тоуни.



Саутгейт был на матче и увидел достаточно, чтобы оценить текущую игровую форму Уоткинса, который кроме трех забитых голов, отдал результативную передачу на Джейкоба Рэмси. А вот кандидат в сборную Англии Льюис Данк в этой игре выглядел жалко — "Брайтон" снова пропустил много, что с ним время от времени случается.



Показательно, что на этот раз "чаек" обыграли не за счет контратак, как делали "Вест Хэм" и АЕК, а за счет агрессивной игры первым номером — "Астон Вилла" не дала команде Де Дзерби проявить свои лучшие качества, а когда "чайки" раскрылись во втором тайме, все же воспользовалась их традиционно большими разрывами между линиями.



Томаш Соучек снова важен для "Вест Хэма"



Томаш Соучек сыграл ключевую роль в том, что "Вест Хэм" финишировал шестым в сезоне 2020/21. Игрок сборной Чехии продемонстрировал атлетизм в полузащите, часто ходил вперед и стал лучшим бомбардиром клуба, забив тогда 10 голов.



Однако следующие две кампании были не такими блестящими. 28-летний футболист временами выглядел утомленным, и его роль немного изменилась, когда Деклан Райс начал больше играть на атаку. Когда Соучека попросили сесть глубже, он также был полезен для команды, но уже не играл ключевой роли, как в сезоне 2020/21.



После продажи Райс в "Арсенал" Соучек снова смог подключаться к атакам. Дэвид Мойес нашел хороший баланс в полузащите после подписания Джеймса Уорд-Прауза и Эдсона Альвареса. С переходом Лукаса Пакеты на позицию крайнего левого полузащитника Соучек смог подняться выше. Его гол в победном матче "Вест Хэма" с "Шеффилд Юнайтед" стал для него третьим за последние четыре матча.



Ришарлисон постепенно находит себя в "Тоттенхэме"



Победа "Тоттенхэма" над "Ливерпулем" прошла незаметным событием на фоне судейской неразберихи на "Тоттенхэм Хотспур Стэдиум" в субботу, но "шпоры" взяли три очка и продолжают находиться в группе лидеров, хоть вопросов по игре с "Ливерпулем" к ним было предостаточно. "Шпоры" не выглядели идеально против игравшего большую часто матча в меньшинстве "Ливерпуля", но они добыли три очка, а одним из лучших в их составе был Ришарлисон, причастный к обоим голам "Тоттенхэма".



Анге Постекоглу продемонстрировал большой талант в умении возвращать к жизни списанных ранее футболистов — при нем вернулся в обойму Ив Биссума, и все более уверенно выглядит Ришарлисон, бывший предметом насмешек после перехода из "Эвертона" в "Тоттенхэм".



В матче с "Ливерпулем" Ришарлисон нанес пять ударов по воротам, выполнял отборы, перехваты, обводки и постоянно был нацелен на ворота. Очевидно, что сыграл свою роль и особенный настрой бывшего форварда "Эвертона" на "Ливерпуль", но нельзя отрицать того, что бразилец действительно при Постекоглу становится все более важным игроком для "шпор".



"Эвертон" пережил ложный рассвет в матче с "Брентфордом"



"Эвертон" остался самим собой и после со всех сторон положительного матча на поле "Брентфорда", а также успешного выезда в Бирмингем на Кубок Лиги, где удалось обыграть "Виллу", уступил на своем поле команде, которую все считают безоговорочным аутсайдером сезона.



"Лутон" набрал всего одно очко до визита в гости к "Эвертону" и не побеждал в высшем дивизионе 31 год, но именно "ириски" сумели порадовать поклонников "шляпников" и стали пока что единственной командой, отдавшей очки "клинкам" из Шеффилда — другому записному аутсайдеру сезона.



Впереди у "Эвертона" пребывающий в зоне вылета "Борнмут", который нуждается в набранных очках не меньше "Лутона" и "Шеффилд Юнайтед". Кроме того, в прошлом сезоне "Борнмут" был очень успешен в матчах с "Эвертоном" как раз в осенний период, обыграв "ирисок" и в чемпионате, и в Кубке Лиги в ноябре, отгрузив тогда еще команде Фрэнка Лэмпарда семь мячей.



Максим Загребин, специально для FAPL.ru