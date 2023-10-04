Анонс матча "РБ Лейпциг" — "Манчестер Сити"

"Манчестер Сити" продолжит защиту звания победителя Лиги Чемпионов выездным матчем против "РБ Лейпциг".

"Сити" стартовал на групповом этапе с победы 3:1 над "Црвеной Звездой", тогда как "РБ Лейпциг" в первом туре с таким же счетом переиграл на выезде "Янг Бойз".



К этому выезду "Сити" подходит на фоне двух поражений подряд. Подопечные Хосепа Гвардиолы уступили "Ньюкаслу" (1:0), вылетев из Кубка Лиги, и "Вулверхэмптону" в Премьер-Лиге (2:1).



"Это никогда не бывает хорошим днем, когда мы не побеждаем. Таковы наши стандарты в этом клубе. У нас много победителей, и мы знаем, как быть в этой ситуации".



"Это всегда напряженный момент, когда подобное случается. Так и должно быть. Мы не лишились своего чувства счастья или энтузиазма. Это хорошо, что мы ощущаем это так и ненавидим это так. Это подстегивает нас к победам", — заявил Гвардиола на пресс-конференции.



- Это третий подряд розыгрыш Лиги Чемпионов, в котором сталкиваются "РБ Лейпциг" и "Сити".



- В четырех последних матчах между "РБ Лейпциг" и "Сити" был забит 21 гол.



- "РБ Лейпциг" одержал пять побед и однажды сыграл вничью в своих шести последних матчах во всех соревнованиях.



- "РБ Лейпциг" не проиграл ни одной из двух последних домашних встреч с "Сити".



- "Сити" проиграл только один из 21 последнего матча против немецких команд в Лиге Чемпионов.



Из лазарета "Сити" возвращаются защитник Джонс Стоунс и полузащитник Бернарду Силва. Среди отсутствующих одиноко значится Кевин Де Брюйне.



Лига Чемпионов. Группа G. 2-й тур

"РБ Лейпциг" (Германия) — "Манчестер Сити" (Англия)

Лейпциг. Стадион "Ред Булл Арена". 22:00 Онлайн-трансляция Прогноз