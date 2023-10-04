Великобритания и Ирландия примут Евро-2028

Великобритания и Ирландия получат право провести Евро-2028 после самоотвода Турции.

До сих пор турки были главным и единственным конкурентом британцев в борьбе за право принять первенство Европы летом 2028.



Однако сегодня УЕФА официально объявил, что Турция решила сосредоточиться на Евро-2032, подав совместную с Италией заявку.



Таким образом, Евро-2028 безальтернативно пройдет в Англии, Шотландии, Уэльсе, Северной Ирландии и Ирландии, однако The Independent считает маловероятным, что все пять британских сборных автоматически получат путевку на турнир.



Страны-хозяйки Чемпионатов Европы 2028 и 2032 годов будут подтверждены во время заседания Исполнительного комитета УЕФА в Ньоне 10 октября.



Что касается ближайшего Чемпионата Европы, то он пройдет в Германии следующим летом.