Великобритания и Ирландия примут Евро-2028

Трофей Чемпионата Европы Великобритания и Ирландия получат право провести Евро-2028 после самоотвода Турции.

До сих пор турки были главным и единственным конкурентом британцев в борьбе за право принять первенство Европы летом 2028.

Однако сегодня УЕФА официально объявил, что Турция решила сосредоточиться на Евро-2032, подав совместную с Италией заявку.

Таким образом, Евро-2028 безальтернативно пройдет в Англии, Шотландии, Уэльсе, Северной Ирландии и Ирландии, однако The Independent считает маловероятным, что все пять британских сборных автоматически получат путевку на турнир.

Страны-хозяйки Чемпионатов Европы 2028 и 2032 годов будут подтверждены во время заседания Исполнительного комитета УЕФА в Ньоне 10 октября.

Что касается ближайшего Чемпионата Европы, то он пройдет в Германии следующим летом.


Метки Евро-2028, УЕФА

Автор mihajlo   

Дата 04.10.2023 13:00

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