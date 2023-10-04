Анонс матча "Ньюкасл" — ПСЖ
В среду вечером "Ньюкасл" проведет захватывающий матч против ПСЖ в рамках группового этапа Лиги Чемпионов.
В прошлом месяце "Ньюкасл" отметил свое возвращение в Лигу Чемпионов после 20 лет перерыва, добыв очко на поле "Милана" (0:0).
Теперь "сороки" готовы порадовать элитным европейским футболом публику "Сент-Джеймс Парк", и соперник для этого более чем достойный.
"Ньюкасл" довольно невыразительно начал новый сезон, но сейчас не знает поражений уже пять матчей кряду. Четыре из этих пяти "сороки" выиграли, включая победу 0:8 над "Шеффилд Юнайтед".
- Прежде "Ньюкасл" еще никогда не пересекался с ПСЖ.
- "Ньюкасл" выиграл только три из 13 последних матчей против французских команд в еврокубках.
- ПСЖ проиграл пять из семи последних матчей против английских команд в Лиге Чемпионов.
- Против "Милана" "Ньюкасл" всего лишь в третий раз сохранил свои ворота на замке в 19 своих последних матчах в Лиге Чемпионов.
- ПСЖ выигрывал второй матч на групповом этапе в каждом из 10 своих последних сезонов в Лиге Чемпионов, суммарно забив 29 голов.
- ПСЖ не пропустил ни одного гола в трех последних матчах.
- В этом календарном году только двум командам удалось уехать с "Сент-Джеймс Парк" с победой: "Арсеналу" и "Ливерпулю".
"Ньюкасл" надеется, что полузащитники Сандро Тонали и Жоэлинтон успеют решить свои проблемы со здоровьем в срок. Однако Свен Ботман и Каллум Уилсон недоступны.
Лига Чемпионов. Группа F. 2-й тур
"Ньюкасл" (Англия) — ПСЖ (Франция)
Ньюкасл. Стадион "Сент-Джеймс Парк". 22:00 Онлайн-трансляция Прогноз
04.10.2023 12:00
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Как же пососиянское вооружение сосирует. Арюю!)
Этой ночью беспилотниками СБУ был поражен российский комплекс ПВО С-400 "Триумф" на территории Белгородской области. Стоимость техники - около $1,2 млрд.
На опубликованных в местных пабликах видео были слышны множественные взрывы в районе расположения дивизиона "лучшей российской зенитно-ракетной системы" "Триумф" и его РЛС. В это время в соседних населенных пунктах исчез свет.
Это уже третий комплекс «Триумф», уничтоженный за последнее время. 23 августа этого года на мысе Тарханкут во временно оккупированном Крыму модернизированные украинские крылатые ракеты Р-360 «Нептун» уничтожили российскую ЗРС С-400 «Триумф» и повторили этот же трюк чуть позже в районе Евпатории, попутно отправив на тот свет экипаж командного пункта управления ПВО.
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And the oscar goes to....loooserhui
AHAHAHAHBA
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Кстати Роджерс красавец, Лестер слетел в ЧШ, а он опять в ЛЧ играет) Настоящий топ)
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С кем лузерхуй играет!?
С ккм играют эти нытики портовые?
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За воинов света!
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пиZда этому ватному перекату от энрике
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Вчера, благодаря фапловскому сообществу, с матчем не ошибся. Что сегодня? Что смотреть следует с участием англичан? С аргументами, как вчера, если можно)
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Лузерхуй это гакпо
Асиноль это ссака
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удачи крошкам
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