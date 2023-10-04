Анонс матча "Ньюкасл" — ПСЖ

В среду вечером "Ньюкасл" проведет захватывающий матч против ПСЖ в рамках группового этапа Лиги Чемпионов.

В прошлом месяце "Ньюкасл" отметил свое возвращение в Лигу Чемпионов после 20 лет перерыва, добыв очко на поле "Милана" (0:0).



Теперь "сороки" готовы порадовать элитным европейским футболом публику "Сент-Джеймс Парк", и соперник для этого более чем достойный.



"Ньюкасл" довольно невыразительно начал новый сезон, но сейчас не знает поражений уже пять матчей кряду. Четыре из этих пяти "сороки" выиграли, включая победу 0:8 над "Шеффилд Юнайтед".



- Прежде "Ньюкасл" еще никогда не пересекался с ПСЖ.



- "Ньюкасл" выиграл только три из 13 последних матчей против французских команд в еврокубках.



- ПСЖ проиграл пять из семи последних матчей против английских команд в Лиге Чемпионов.



- Против "Милана" "Ньюкасл" всего лишь в третий раз сохранил свои ворота на замке в 19 своих последних матчах в Лиге Чемпионов.



- ПСЖ выигрывал второй матч на групповом этапе в каждом из 10 своих последних сезонов в Лиге Чемпионов, суммарно забив 29 голов.



- ПСЖ не пропустил ни одного гола в трех последних матчах.



- В этом календарном году только двум командам удалось уехать с "Сент-Джеймс Парк" с победой: "Арсеналу" и "Ливерпулю".



"Ньюкасл" надеется, что полузащитники Сандро Тонали и Жоэлинтон успеют решить свои проблемы со здоровьем в срок. Однако Свен Ботман и Каллум Уилсон недоступны.



Лига Чемпионов. Группа F. 2-й тур

"Ньюкасл" (Англия) — ПСЖ (Франция)

Ньюкасл. Стадион "Сент-Джеймс Парк". 22:00 Онлайн-трансляция Прогноз