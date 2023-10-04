Анонс матча "Ньюкасл" — ПСЖ

Ньюкасл В среду вечером "Ньюкасл" проведет захватывающий матч против ПСЖ в рамках группового этапа Лиги Чемпионов.

В прошлом месяце "Ньюкасл" отметил свое возвращение в Лигу Чемпионов после 20 лет перерыва, добыв очко на поле "Милана" (0:0).

Теперь "сороки" готовы порадовать элитным европейским футболом публику "Сент-Джеймс Парк", и соперник для этого более чем достойный.

"Ньюкасл" довольно невыразительно начал новый сезон, но сейчас не знает поражений уже пять матчей кряду. Четыре из этих пяти "сороки" выиграли, включая победу 0:8 над "Шеффилд Юнайтед".

- Прежде "Ньюкасл" еще никогда не пересекался с ПСЖ.

- "Ньюкасл" выиграл только три из 13 последних матчей против французских команд в еврокубках.

- ПСЖ проиграл пять из семи последних матчей против английских команд в Лиге Чемпионов.

- Против "Милана" "Ньюкасл" всего лишь в третий раз сохранил свои ворота на замке в 19 своих последних матчах в Лиге Чемпионов.

- ПСЖ выигрывал второй матч на групповом этапе в каждом из 10 своих последних сезонов в Лиге Чемпионов, суммарно забив 29 голов.

- ПСЖ не пропустил ни одного гола в трех последних матчах.

- В этом календарном году только двум командам удалось уехать с "Сент-Джеймс Парк" с победой: "Арсеналу" и "Ливерпулю".

"Ньюкасл" надеется, что полузащитники Сандро Тонали и Жоэлинтон успеют решить свои проблемы со здоровьем в срок. Однако Свен Ботман и Каллум Уилсон недоступны.

Лига Чемпионов. Группа F. 2-й тур
"Ньюкасл" (Англия) — ПСЖ (Франция)
Ньюкасл. Стадион "Сент-Джеймс Парк". 22:00 Онлайн-трансляция Прогноз


Метки анонс матча, Лига Чемпионов, Ньюкасл, ПСЖ

Автор mihajlo   

Дата 04.10.2023 12:00

Количество просмотров Просмотров: 745

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  1. narcot 04.10.2023 13:18 # narcot
    Как же пососиянское вооружение сосирует. Арюю!)




    Этой ночью беспилотниками СБУ был поражен российский комплекс ПВО С-400 "Триумф" на территории Белгородской области. Стоимость техники - около $1,2 млрд.

    На опубликованных в местных пабликах видео были слышны множественные взрывы в районе расположения дивизиона "лучшей российской зенитно-ракетной системы" "Триумф" и его РЛС. В это время в соседних населенных пунктах исчез свет.

    Это уже третий комплекс «Триумф», уничтоженный за последнее время. 23 августа этого года на мысе Тарханкут во временно оккупированном Крыму модернизированные украинские крылатые ракеты Р-360 «Нептун» уничтожили российскую ЗРС С-400 «Триумф» и повторили этот же трюк чуть позже в районе Евпатории, попутно отправив на тот свет экипаж командного пункта управления ПВО.

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  2. bembo 04.10.2023 12:41 # bembo
    And the oscar goes to....loooserhui

    AHAHAHAHBA

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  3. sausage 04.10.2023 12:39 # sausage
    Кстати Роджерс красавец, Лестер слетел в ЧШ, а он опять в ЛЧ играет) Настоящий топ)

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  4. bembo 04.10.2023 12:34 # bembo
    С кем лузерхуй играет!?
    С ккм играют эти нытики портовые?

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  5. largo-winch 04.10.2023 12:31 # largo-winch
    За воинов света!

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  6. narcot 04.10.2023 12:30 # narcot
    пиZда этому ватному перекату от энрике

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  7. sausage 04.10.2023 12:20 # sausage
    Вчера, благодаря фапловскому сообществу, с матчем не ошибся. Что сегодня? Что смотреть следует с участием англичан? С аргументами, как вчера, если можно)

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  8. bembo 04.10.2023 12:19 # bembo
    Лузерхуй это гакпо
    Асиноль это ссака

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  9. meshuggah 04.10.2023 12:02 # meshuggah
    удачи крошкам

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