Гвардиола — о судейском скандале с голом Диаса: "И "Оскар" получает..."

Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола прокомментировал скандал с незасчитанным голом нападающего "Ливерпуля" Луиса Диаса против "Тоттенхэма".

Ошибочно отмененный гол Диаса является одной из главных тем в английском футболе в последние дни. Судейский корпус был вынужден признать, что в том эпизоде арбитры грубо ошиблись.



Гвардиола сочувствует пострадавшей стороне, а также сожалеет, что арбитры отбирают у игроков главные роли в современном футболе.



"Работа рефери изменилась, потому что теперь они не принимают решения. Это делает VAR".



"Я понимаю, что чувствует "Ливерпуль", но это боссам рефери решать, как быть".



"Они должны найти систему, в которой главные роли будут у игроков и самой игры. Не только здесь, но во всех странах".



"Сейчас рефери и VAR на главных ролях. И "Оскар" получает... Им нужно сделать шаг назад".



"В некоторых матчах им нужно быть скромнее и позволить игрокам делать то, что они должны делать. Так будет лучше. Так они станут лучше", — цитирует Гвардиолу talkSPORT.