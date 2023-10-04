Тен Хаг заявил, что МЮ "очень серьезно" отнесся к обвинениям в адрес Антони

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг заверил, что его клуб "очень серьезно" отнесся к обвинениям, выдвинутым в адрес своего вингера Антони.

Накануне вечером Антони впервые за месяц сыграл за "Юнайтед", появившись на замену в концовке матча Лиги Чемпионов против "Галатасарая".



В отношении 23-летнего футболиста продолжаются расследования в Бразилии и Англии насчет применения насилия к бывшей девушке Габриэле Каваллин.



Несмотря на то, что Антони был снова допущен к тренировкам и матчам команды, Тен Хаг не преуменьшает размер проблем, с которыми столкнулся его подопечный.



"Конечно, наши мысли были с ним. Конечно, если подумать об обвинениях, то они серьезны. Мы отнеслись к ним очень серьезно. Он получил отгул, чтобы разобраться с этим, и он оказал полное содействии полиции в Бразилии и Манчестере", — цитирует Тен Хага The Telegraph.