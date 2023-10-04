Триппьер предвкушает противостояние с Мбаппе

Защитник "Ньюкасла" Киран Триппьер заявил, что готов расстроить своего сына, испортив визит звездного нападающего ПСЖ Килиана Мбаппе на "Сент-Джеймс Парк".

В среду вечером Триппьеру и его партнерам по обороне "Ньюкасла" предстоит пройти испытание Мбаппе, одним из лучших нападающих в мире.



В преддверии этого матча Триппьер признался, что его сын Джейкоб без ума от Мбаппе, однако Киран настроен остановить Килиана, против которого ему уже доводилось играть.



"Мы шутили с ним (сыном) насчет этого вчера вечером. Он сказал, что хочет выйти на поле с Мбаппе вместо меня. Я был не слишком рад этому".



"Он одержим им и всегда смотрит его клипы на ютубе. Я сказал ему: "Если выйдешь с Мбаппе, даже не смотри на меня в тоннеле".



"Я уже играл против Мбаппе, когда был в "Тоттенхэме". Кажется, то был его дебютный матч за "Монако". Также я играл против него в своем дебюте за сборную Англии — с тех пор прошло уже немало лет".



"Таков футбол. Будучи игроком, ты хочешь участвовать в таких матчах, играть в Лиге Чемпионов, играть против лучших игроков и лучших команд. У Парижа невероятный подбор игроков".



"Конечно, нам нужно понимать, что Мбаппе — один из лучших игроков в мире, но у них хватает мастерства на всех позициях, и мы не можем зацикливаться на нем одном".



"Нам нужно сыграть в свою игру, потому что в свой день мы можем доставить проблем любому", — цитирует Триппьера The Independent.