Артета обеспокоен травмой Сака

Букайо Сака Главный тренер "Арсенала" Микель Артета выразил обеспокоенность травмой вингера Букайо Сака в матче Лиги Чемпионов против "Ланса".

Проблемы со здоровьем возникли у Сака еще во время победы 0:4 над "Борнмутом" в минувшую субботу, когда Букайо был заменен на Фабиу Виейра на 76-й минуте.

Несмотря на это, Сака вышел в стартовом составе "Арсенала" на матч против "Ланса" во вторник, но был вынужден уступить свое место Виейра уже на 34-й минуте.

После поражения во Франции со счетом 2:1 Артета намекнул, что Сака всерьез рискует пропустить битву с "Манчестер Сити" в Премьер-Лиге в ближайшее воскресенье.

"Это выглядит плохо".

"Он пытался сыграть пяткой по мячу в первом тайме и что-то почувствовал. Это что-то мышечное. Он испытывал дискомфорт, и нам пришлось снять его с игры".

"Это все, что нам известно на данный момент. Это было достаточно серьезно, чтобы помешать ему сыграть остаток матча, и это тревожно для нас", — цитирует Артету Sky Sports.


Метки Арсенал, Артета, Сака, травмы

Автор mihajlo   

Дата 04.10.2023 08:00

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  1. takernotagiver 04.10.2023 08:18 # takernotagiver
    Дайте отдохнуть Сака уже

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  2. tot35 04.10.2023 08:06 # tot35
    Схера ли тогда выпустил его на ненужный матч. Дебил(

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