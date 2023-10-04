Артета обеспокоен травмой Сака

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета выразил обеспокоенность травмой вингера Букайо Сака в матче Лиги Чемпионов против "Ланса".

Проблемы со здоровьем возникли у Сака еще во время победы 0:4 над "Борнмутом" в минувшую субботу, когда Букайо был заменен на Фабиу Виейра на 76-й минуте.



Несмотря на это, Сака вышел в стартовом составе "Арсенала" на матч против "Ланса" во вторник, но был вынужден уступить свое место Виейра уже на 34-й минуте.



После поражения во Франции со счетом 2:1 Артета намекнул, что Сака всерьез рискует пропустить битву с "Манчестер Сити" в Премьер-Лиге в ближайшее воскресенье.



"Это выглядит плохо".



"Он пытался сыграть пяткой по мячу в первом тайме и что-то почувствовал. Это что-то мышечное. Он испытывал дискомфорт, и нам пришлось снять его с игры".



"Это все, что нам известно на данный момент. Это было достаточно серьезно, чтобы помешать ему сыграть остаток матча, и это тревожно для нас", — цитирует Артету Sky Sports.