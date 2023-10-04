Бывший главный тренер "Челси", "Эвертона" и "Дерби" Фрэнк Лэмпард заинтересован в работе с "Рейнджерс".

Начав новый сезон шотландской Премьер-Лиги с трех поражений в семи первых матчах, в минувшее воскресенье "Рейнджерс" попрощался со своим наставником Майклом Билом.



Теперь "Рейнджерс" ищет нового нового рулевого, и в матче Лиги Европы против кипрского "Ариса" в четверг командой будут руководить Стивен Дэвис и Алекс Рэй.



По информации BBC, Лэмпарду было бы интересно получить шанс в клубе из Глазго и попытаться восстановить свою репутацию, подмоченную в "Эвертоне", где он проиграл девять из своих 12 последних матчей в Премьер-Лиге, и "Челси", где он в качестве временщика одержал только одну победу в 11 поединках и финишировал на 12-м месте в прошлом сезоне.



Еще в июле 45-летний англичанин говорил, что открыт к предложениям, но спешить с возвращением в футбол не будет и хочет дождаться правильного варианта.