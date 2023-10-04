Тен Хаг: "Мы преодолеем это сообща"
После домашнего поражения 2:3 от "Галатасарая" наставник "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг призвал свою команду сплотиться, а также поддержал своего голкипера Андре Онана.
"Юнайтед" дважды вел в счете по ходу матча Лиги Чемпионов на "Олд Траффорд" во вторник вечером, но в итоге проиграл, оставшись с нулем очков в Группе A.
В минувший уикенд "Юнайтед" здесь же уступил "Кристал Пэлас" со счетом 0:1 в Премьер-Лиге, однако Тен Хаг знает, как преодолеть этот кризис.
"Прошлый сезон сложился для нас великолепно, потрясающе. Лучше, чем мы могли ожидать".
"Мы также знали, что у этого проекта будут общие спады. В данный момент мы переживаем очень сложный период, как каждый может видеть, но мы преодолеем это сообща. Мы сражаемся вместе, остаемся сплоченными и поддерживаем друг друга. Это касается меня, директоров, команды — все вместе мы будем сражаться".
"Это не похоже на нас. Мы знаем, что должны выступать лучше, но сообща мы преодолеем это".
"Если я дам объяснение, вы увидите в этом оправдание, но оправданий быть не может. Мы просто не можем совершать ошибки, которые совершаем сейчас. Мы должны выступать лучше, мы должны выигрывать свои матчи, и это простой факт", — цитирует Тен Хага Sky Sports.
При счете 2:2 Онана просто подарил мяч сопернику, а Каземиро, пытаясь исправить ошибку своего голкипера, нарушил правила в штрафной, был удален и дал повод для назначения пенальти.
Мауро Икарди промахнулся с 11-метровой отметки, но спустя несколько минут все же реализовал численное преимущество и принес "Галатасараю" победу. Однако Тен Хаг ожидает, что Андре отреагирует на свою ошибку.
"Мы довольны своей вратарской группой, и уж точно довольны Андре. Однажды он был полуфинале Лиги Чемпионов (с "Аяксом"), он был в финале Лиги Чемпионов в прошлом году, и он обладает способностями, чтобы быть одним из лучших голкиперов в мире".
"Он демонстрировал это и будет демонстрировать снова. В некоторых матчах мы уже увидели, что он обладает отличными способностями, а также характером, который он проявлял после ошибок. Я уверен, что он реабилитируется в предстоящих матчах", — добавил Тен Хаг.
04.10.2023 06:00
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Последние комментарии:
Де Хеа - обладатель золотой перчатки в прошлом сезоне. Это факт для хейтеров, которые очень поверхностно оценивают футбол. То что натворил Онана за пару матчей, это хуже чем все косяки Де Хеа за много лет...
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