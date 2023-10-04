"Юнайтед" проиграл дома "Галатасараю"

"Манчестер Юнайтед" потерпел домашнее поражение 2:3 от "Галатасарая" и продолжает оставаться в Лиге Чемпионов без набранных очков.

Наставник "красных дьяволов" Эрик Тен Хаг отреагировал на поражение 0:1 от "Кристал Пэлас", убрав из стартового состава Факундо Пельистри. Вместо него появился Ганнибал Межбри.



Хозяева создали хороший момент уже на второй минуте, когда Бруну Фернандеш пробивал в касание из центра штрафной после прострела Расмуса Хейлунда, но удар у него вышел неточным.



Затем "Юнайтед" сделал небольшую паузу, а на 17-й минуте открыл счет. Маркус Рэшфорд ворвался в штрафную по правому краю, а затем направил мяч точно в голову Расмусу Хейлунду, который параллельным курсом проник во вратарскую — 1:0.



Ответ гостей последовал на 23-й минуте, когда Уилфрид Заха поставил корпус Диогу Далоту в штрафной, после чего пробил с рикошетом от защитника "дьяволов" — 1:1.



После нелогичного гола Захи хозяева вернули себе инициативу и до перерыва еще несколько раз угрожали воротам "Галатасарая". Например, имел свой момент Мейсон Маунт, но его удар пришелся в партнера по команде Ганнибала Межбри.



Вскоре после начала второго тайма "Юнайтед" имел превосходный момент. Рэшфорд в одиночестве ворвался в штрафную по правому краю, но сам бить не решился и попытался сделать передачу на вышедшего по центру Фернандеша, однако защитник перехватил мяч.



На 59-й минуте Хейлунд получил мяч на подступах к вратарской, убрал защитника в сторону и расстрелял ворота, однако гол не был засчитан из-за офсайда у датчанина.



И все-таки "дьяволы" дожали соперника. На 67-й минуте Хейлунд совершил рывок со своей половины поля с защитником на плечах и подсек мяч перед голкипером — 2:1.



Снова поведя в счете, хозяева расслабились и позволили сопернику уже на 71-й минуте сравнять счет. В результате быстрой атаки Керем Актюркоглу получил короткий пас от партнера с правого края штрафной, после чего расстрелял Андре Онана — 2:2.



На 76-й минуте свою команду подставил Онана, сделав пас из своей штрафной на соперника. Каземиро пытался исправить ошибку своего голкипера, но лишь стал виновником назначения пенальти и получил вторую желтую карточку. Однако Мауро Икарди с 11-метровой отметки пробил мимо.



Спустя считанные минуты Икарди получил шанс исправиться. Воспользовавшись провалом обороны "Юнайтед", Мауро вышел один на один по центру и подсек мяч перед Онана — 2:3. Избежать поражения "дьяволы" уже не успели.



"Юнайтед" показал шокирующую игру в обороне, позволяя сопернику очень легко отвечать на свои забитые мячи. Оба первых гола "Галатасарая" были против логики.



"Манчестер Юнайтед" (Англия) — "Галатасарай" (Турция) — 2:3 (1:1)



Голы: Хейлунд 17, 67 — Заха 23, Актюркоглу 71, Икарди 81.



"Манчестер Юнайтед": Онана, Далот, Варан, Линделеф, Амрабат (Мартиаль 89), Каземиро, Маунт (Антони 85), Межбри (Эриксен 45), Фернандеш, Рэшфорд (Гарначо 68), Хейлунд.



"Галатасарай": Муслера, Боэ, Санчес, Айхан (Нельссон 84), Ангелиньо (Ндомбеле 84), Торрейра (Оливейра 61), Бардакджи, Тете (Йылмаз 61), Актюркоглу, Заха (Мертенс 72), Икарди.



Предупреждения: Далот, Каземиро — Боэ, Торрейра, Оливейра.



Удаление: Каземиро 77.