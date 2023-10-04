"Юнайтед" проиграл дома "Галатасараю"

Мауро Икарди "Манчестер Юнайтед" потерпел домашнее поражение 2:3 от "Галатасарая" и продолжает оставаться в Лиге Чемпионов без набранных очков.

Наставник "красных дьяволов" Эрик Тен Хаг отреагировал на поражение 0:1 от "Кристал Пэлас", убрав из стартового состава Факундо Пельистри. Вместо него появился Ганнибал Межбри.

Хозяева создали хороший момент уже на второй минуте, когда Бруну Фернандеш пробивал в касание из центра штрафной после прострела Расмуса Хейлунда, но удар у него вышел неточным.

Затем "Юнайтед" сделал небольшую паузу, а на 17-й минуте открыл счет. Маркус Рэшфорд ворвался в штрафную по правому краю, а затем направил мяч точно в голову Расмусу Хейлунду, который параллельным курсом проник во вратарскую — 1:0.

Ответ гостей последовал на 23-й минуте, когда Уилфрид Заха поставил корпус Диогу Далоту в штрафной, после чего пробил с рикошетом от защитника "дьяволов" — 1:1.

После нелогичного гола Захи хозяева вернули себе инициативу и до перерыва еще несколько раз угрожали воротам "Галатасарая". Например, имел свой момент Мейсон Маунт, но его удар пришелся в партнера по команде Ганнибала Межбри.

Вскоре после начала второго тайма "Юнайтед" имел превосходный момент. Рэшфорд в одиночестве ворвался в штрафную по правому краю, но сам бить не решился и попытался сделать передачу на вышедшего по центру Фернандеша, однако защитник перехватил мяч.

На 59-й минуте Хейлунд получил мяч на подступах к вратарской, убрал защитника в сторону и расстрелял ворота, однако гол не был засчитан из-за офсайда у датчанина.

И все-таки "дьяволы" дожали соперника. На 67-й минуте Хейлунд совершил рывок со своей половины поля с защитником на плечах и подсек мяч перед голкипером — 2:1.

Снова поведя в счете, хозяева расслабились и позволили сопернику уже на 71-й минуте сравнять счет. В результате быстрой атаки Керем Актюркоглу получил короткий пас от партнера с правого края штрафной, после чего расстрелял Андре Онана — 2:2.

На 76-й минуте свою команду подставил Онана, сделав пас из своей штрафной на соперника. Каземиро пытался исправить ошибку своего голкипера, но лишь стал виновником назначения пенальти и получил вторую желтую карточку. Однако Мауро Икарди с 11-метровой отметки пробил мимо.

Спустя считанные минуты Икарди получил шанс исправиться. Воспользовавшись провалом обороны "Юнайтед", Мауро вышел один на один по центру и подсек мяч перед Онана — 2:3. Избежать поражения "дьяволы" уже не успели.

"Юнайтед" показал шокирующую игру в обороне, позволяя сопернику очень легко отвечать на свои забитые мячи. Оба первых гола "Галатасарая" были против логики.

"Манчестер Юнайтед" (Англия) — "Галатасарай" (Турция) — 2:3 (1:1)

Голы: Хейлунд 17, 67 — Заха 23, Актюркоглу 71, Икарди 81.

"Манчестер Юнайтед": Онана, Далот, Варан, Линделеф, Амрабат (Мартиаль 89), Каземиро, Маунт (Антони 85), Межбри (Эриксен 45), Фернандеш, Рэшфорд (Гарначо 68), Хейлунд.

"Галатасарай": Муслера, Боэ, Санчес, Айхан (Нельссон 84), Ангелиньо (Ндомбеле 84), Торрейра (Оливейра 61), Бардакджи, Тете (Йылмаз 61), Актюркоглу, Заха (Мертенс 72), Икарди.

Предупреждения: Далот, Каземиро — Боэ, Торрейра, Оливейра.

Удаление: Каземиро 77.


Метки Галатасарай, Лига Чемпионов, Манчестер Юнайтед, обзор матча

Автор mihajlo   

Дата 04.10.2023 00:00

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Последние комментарии:




  1. narcot 04.10.2023 01:12 # narcot
    Геи не заслужили главную))

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  2. keita 04.10.2023 00:27 # keita
    Глядя на это говно становится вдвойне обидно, что мы играем в ЛЕ.

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  3. dexter 04.10.2023 00:27 # dexter
    Дура квадратная, ты до сих пор гуглишь или слился и забился под шконарь на ночлег?)

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  4. gameboy 04.10.2023 00:26 # gameboy
    Кепу в Неаполе повозили конкретно, правда повезло что Беллингем матч жизни выдал сегодня, повезло Реалу с ним.

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  5. zhanik7 04.10.2023 00:23 # zhanik7
    Де Хеа - обладатель золотой перчатки в прошлом сезоне. Это факт для хейтеров, которые очень поверхностно оценивают футбол. То что натворил Онана за пару матчей, это хуже чем все косяки Де Хеа за много лет...

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  6. v-0987654321 04.10.2023 00:16 # v-0987654321
    тётя Остер - это вахтерша Фупла

    ;)

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  7. v-0987654321 04.10.2023 00:11 # v-0987654321
    м даа, не зря говорят что фк Ливерпуль - это гордость всеи Британии

    гроза в футбольном мире,ужас наводящий в ЛЧ

    заметно скучает Европа по ЛФК

    ждите твари 2024

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  8. dexter 04.10.2023 00:10 # dexter
    Ебать у подшконарных пинсов праздник на неделе... сами то под мю сидят без ЕК. Попуски)

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  9. sausage 04.10.2023 00:07 # sausage
    Онана - это конечно ор. Сразу сказал, что со своей "феноменальной" игрой ногами и самоуверенностью обезьяны начнёт привозить на изи. Этот нигер на пару с Санчесом почему-то решили, что мастера игры ногами наравне с защитниками. Что тот, что другой чудят не по детски в каждом матче.

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  10. bembo 04.10.2023 00:06 # bembo
    Мю сфатимулился окончательно.
    Йобаный стыд

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  11. dexter 04.10.2023 00:06 # dexter
    Наркот - внук Де Хея и бастард Онаны.

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  12. madchester 04.10.2023 00:05 # madchester
    красная помойка

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  13. bembo 04.10.2023 00:05 # bembo
    Без Челси лч не лч.
    Все решили из англии опозорится.
    Так сказать дань уважения великому клубу.
    Если нету Челси в Лч, то и мы с нее красиво самовыпилимся!!!

    Камон красиво, английские братишки!!!

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  14. brown-ale 04.10.2023 00:05 # brown-ale
    7 пропущенных за 2 матча в группе. Это диагноз.

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  15. bembo 04.10.2023 00:04 # bembo
    Пидаара3ы!!!!!!

    Падлы!!!!!!

    А как же 5 путевок в лч для англииииии


    Руинерыыыы

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  16. gameboy 04.10.2023 00:03 # gameboy
    Че там по чуханси?

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  17. kukuruzko 04.10.2023 00:03 # kukuruzko
    Хейлунда жалко. Слемразится.

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