"Юнайтед" проиграл дома "Галатасараю"
"Манчестер Юнайтед" потерпел домашнее поражение 2:3 от "Галатасарая" и продолжает оставаться в Лиге Чемпионов без набранных очков.
Наставник "красных дьяволов" Эрик Тен Хаг отреагировал на поражение 0:1 от "Кристал Пэлас", убрав из стартового состава Факундо Пельистри. Вместо него появился Ганнибал Межбри.
Хозяева создали хороший момент уже на второй минуте, когда Бруну Фернандеш пробивал в касание из центра штрафной после прострела Расмуса Хейлунда, но удар у него вышел неточным.
Затем "Юнайтед" сделал небольшую паузу, а на 17-й минуте открыл счет. Маркус Рэшфорд ворвался в штрафную по правому краю, а затем направил мяч точно в голову Расмусу Хейлунду, который параллельным курсом проник во вратарскую — 1:0.
Ответ гостей последовал на 23-й минуте, когда Уилфрид Заха поставил корпус Диогу Далоту в штрафной, после чего пробил с рикошетом от защитника "дьяволов" — 1:1.
После нелогичного гола Захи хозяева вернули себе инициативу и до перерыва еще несколько раз угрожали воротам "Галатасарая". Например, имел свой момент Мейсон Маунт, но его удар пришелся в партнера по команде Ганнибала Межбри.
Вскоре после начала второго тайма "Юнайтед" имел превосходный момент. Рэшфорд в одиночестве ворвался в штрафную по правому краю, но сам бить не решился и попытался сделать передачу на вышедшего по центру Фернандеша, однако защитник перехватил мяч.
На 59-й минуте Хейлунд получил мяч на подступах к вратарской, убрал защитника в сторону и расстрелял ворота, однако гол не был засчитан из-за офсайда у датчанина.
И все-таки "дьяволы" дожали соперника. На 67-й минуте Хейлунд совершил рывок со своей половины поля с защитником на плечах и подсек мяч перед голкипером — 2:1.
Снова поведя в счете, хозяева расслабились и позволили сопернику уже на 71-й минуте сравнять счет. В результате быстрой атаки Керем Актюркоглу получил короткий пас от партнера с правого края штрафной, после чего расстрелял Андре Онана — 2:2.
На 76-й минуте свою команду подставил Онана, сделав пас из своей штрафной на соперника. Каземиро пытался исправить ошибку своего голкипера, но лишь стал виновником назначения пенальти и получил вторую желтую карточку. Однако Мауро Икарди с 11-метровой отметки пробил мимо.
Спустя считанные минуты Икарди получил шанс исправиться. Воспользовавшись провалом обороны "Юнайтед", Мауро вышел один на один по центру и подсек мяч перед Онана — 2:3. Избежать поражения "дьяволы" уже не успели.
"Юнайтед" показал шокирующую игру в обороне, позволяя сопернику очень легко отвечать на свои забитые мячи. Оба первых гола "Галатасарая" были против логики.
"Манчестер Юнайтед" (Англия) — "Галатасарай" (Турция) — 2:3 (1:1)
Голы: Хейлунд 17, 67 — Заха 23, Актюркоглу 71, Икарди 81.
"Манчестер Юнайтед": Онана, Далот, Варан, Линделеф, Амрабат (Мартиаль 89), Каземиро, Маунт (Антони 85), Межбри (Эриксен 45), Фернандеш, Рэшфорд (Гарначо 68), Хейлунд.
"Галатасарай": Муслера, Боэ, Санчес, Айхан (Нельссон 84), Ангелиньо (Ндомбеле 84), Торрейра (Оливейра 61), Бардакджи, Тете (Йылмаз 61), Актюркоглу, Заха (Мертенс 72), Икарди.
Предупреждения: Далот, Каземиро — Боэ, Торрейра, Оливейра.
Удаление: Каземиро 77.
04.10.2023 00:00
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Последние комментарии:
Геи не заслужили главную))
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Глядя на это говно становится вдвойне обидно, что мы играем в ЛЕ.
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Дура квадратная, ты до сих пор гуглишь или слился и забился под шконарь на ночлег?)
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Кепу в Неаполе повозили конкретно, правда повезло что Беллингем матч жизни выдал сегодня, повезло Реалу с ним.
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Де Хеа - обладатель золотой перчатки в прошлом сезоне. Это факт для хейтеров, которые очень поверхностно оценивают футбол. То что натворил Онана за пару матчей, это хуже чем все косяки Де Хеа за много лет...
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тётя Остер - это вахтерша Фупла
;)
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м даа, не зря говорят что фк Ливерпуль - это гордость всеи Британии
гроза в футбольном мире,ужас наводящий в ЛЧ
заметно скучает Европа по ЛФК
ждите твари 2024
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Ебать у подшконарных пинсов праздник на неделе... сами то под мю сидят без ЕК. Попуски)
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Онана - это конечно ор. Сразу сказал, что со своей "феноменальной" игрой ногами и самоуверенностью обезьяны начнёт привозить на изи. Этот нигер на пару с Санчесом почему-то решили, что мастера игры ногами наравне с защитниками. Что тот, что другой чудят не по детски в каждом матче.
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Мю сфатимулился окончательно.
Йобаный стыд
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Наркот - внук Де Хея и бастард Онаны.
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красная помойка
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Без Челси лч не лч.
Все решили из англии опозорится.
Так сказать дань уважения великому клубу.
Если нету Челси в Лч, то и мы с нее красиво самовыпилимся!!!
Камон красиво, английские братишки!!!
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7 пропущенных за 2 матча в группе. Это диагноз.
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Пидаара3ы!!!!!!
Падлы!!!!!!
А как же 5 путевок в лч для англииииии
Руинерыыыы
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Че там по чуханси?
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Хейлунда жалко. Слемразится.
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