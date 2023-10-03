"Арсенал" проиграл "Лансу"

Элье Ваи В своем втором матче на групповом этапе Лиги Чемпионов "Арсенал" потерпел поражение 2:1 в гостях у "Ланса".

Относительно победы 0:4 над "Борнмутом" в стартовый состав "канониров" влились Такехиро Томиясу и Леандро Троссард, заменив Бена Уайта и Эдди Нкетиа.

"Арсенал" чуть присмотрелся к "Лансу" и уже на 14-й минуте подловил своего соперника. Букайо Сака совершил перехват на чужой половине поля, сделал пас вперед на Габриэля Жезуса, а тот вошел в штрафную и пробил низом в притирку с дальней штангой — 0:1.

В дальнейшем гости контролировали игру, но в середине первого тайма сами совершили ошибку. Давид Райя получил контратаку на свои ворота после неудачной передачи на фланг. В концовке комбинации Элье Ваи сделал скидку на Адриена Томассона, а тот нанес обводящий удар в касание — 1:1.

Еще до перерыва главному тренеру "Арсенала" Микелю Артете пришлось использовать первую замену, потому что травму получил Сака. Без Букайо игра "канониров" впереди несколько потускнела.

Гости смотрелись предпочтительнее в начале второго тайма, а Томиясу имел прекрасный момент, чтобы вывести свою команду вперед, однако удар Такехиро из центра штрафной пришелся прямо в голкипера.

"Ланс" ответил на 69-й минуте. Это Ваи пробил в касание из пределов штрафной после прострела с правого фланга — 2:1.

В остатке матча хозяева закрылись и лишь огрызались контратаками. "Арсенал" давил и создал пару моментов, но ими не воспользовался и в итоге потерпел поражение.

"Арсенал" пропустил необязательные голы в моменты, когда превосходил соперника по игре. "Ланс" же отпраздновал волевую победу.

"Ланс" (Франция) — "Арсенал" (Англия) — 2:1 (1:1)

Голы: Томассон 25, Ваи 69 — Жезус 14.

"Ланс": Самба, Медина, Данзо, Гради, Мачадо (Агиляр 81), Абдул-Самед, Менди (Диуф 73), Франковски, Томассон (Фюльжени 73), Сотока, Ваи (Саид 73).

"Арсенал": Райя, Томиясу, Салиба, Габриэль, Зинченко (Уайт 71), Эдегор (Нкетиа 80), Райс, Хаверц (Смит-Роу 70), Сака (Виейра 34), Троссард (Нелсон 70), Жезус.

Предупреждения: Абдул-Самед — Жезус.


Метки Арсенал, Ланс, Лига Чемпионов, обзор матча

Автор mihajlo   

Дата 03.10.2023 23:55

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Последние комментарии:




  1. chelseaaaa 04.10.2023 00:18 # chelseaaaa
    Это все шторм во всем виноват...

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  2. wilegend 04.10.2023 00:06 # wilegend
    проиграть вице-чемпиону франции в гостях после 5 часовой задержки рейса — позор

    проиграть на своем унитазе каким-то туркам — бывает

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  3. narcot 04.10.2023 00:06 # narcot
    Линделолу е6ал

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  4. takernotagiver 04.10.2023 00:05 # takernotagiver
    Как мне бесит когда Зинченко не добегает, когда идет атака по его флангу. Ну и Райа конечно выдал хуйню

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  5. takernotagiver 04.10.2023 00:03 # takernotagiver
    Еще и Сака вылетел

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  6. redwhitegun 04.10.2023 00:02 # redwhitegun
    Пизда Лансу на Эмирейтс =)

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  7. dexter 04.10.2023 00:02 # dexter
    Позооооооор. Единственная гордость Англии - великий Ливерпуль!

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  8. narcot 04.10.2023 00:02 # narcot
    Скамо6ляди е6аные

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  9. gameboy 04.10.2023 00:02 # gameboy
    Хорошо что я смотрел Наполи:Реал Мадрид, а не это безобразие.

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  10. kukuruzko 04.10.2023 00:01 # kukuruzko
    100%-е сакеры.

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  11. ugunner4 04.10.2023 00:01 # ugunner4
    такого говенного футбола от Арсенала уже года 2 не видел

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  12. dexter 04.10.2023 00:00 # dexter
    Наркот - внук Де Хея и бастард Онаны.

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  13. bembo 03.10.2023 23:59 # bembo
    Я так понимаю уже не факт что англы получат 5 путевок в лч)))

    Пидара3ы бля)))

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