"Арсенал" проиграл "Лансу"

В своем втором матче на групповом этапе Лиги Чемпионов "Арсенал" потерпел поражение 2:1 в гостях у "Ланса".

Относительно победы 0:4 над "Борнмутом" в стартовый состав "канониров" влились Такехиро Томиясу и Леандро Троссард, заменив Бена Уайта и Эдди Нкетиа.



"Арсенал" чуть присмотрелся к "Лансу" и уже на 14-й минуте подловил своего соперника. Букайо Сака совершил перехват на чужой половине поля, сделал пас вперед на Габриэля Жезуса, а тот вошел в штрафную и пробил низом в притирку с дальней штангой — 0:1.



В дальнейшем гости контролировали игру, но в середине первого тайма сами совершили ошибку. Давид Райя получил контратаку на свои ворота после неудачной передачи на фланг. В концовке комбинации Элье Ваи сделал скидку на Адриена Томассона, а тот нанес обводящий удар в касание — 1:1.



Еще до перерыва главному тренеру "Арсенала" Микелю Артете пришлось использовать первую замену, потому что травму получил Сака. Без Букайо игра "канониров" впереди несколько потускнела.



Гости смотрелись предпочтительнее в начале второго тайма, а Томиясу имел прекрасный момент, чтобы вывести свою команду вперед, однако удар Такехиро из центра штрафной пришелся прямо в голкипера.



"Ланс" ответил на 69-й минуте. Это Ваи пробил в касание из пределов штрафной после прострела с правого фланга — 2:1.



В остатке матча хозяева закрылись и лишь огрызались контратаками. "Арсенал" давил и создал пару моментов, но ими не воспользовался и в итоге потерпел поражение.



"Арсенал" пропустил необязательные голы в моменты, когда превосходил соперника по игре. "Ланс" же отпраздновал волевую победу.



"Ланс" (Франция) — "Арсенал" (Англия) — 2:1 (1:1)



Голы: Томассон 25, Ваи 69 — Жезус 14.



"Ланс": Самба, Медина, Данзо, Гради, Мачадо (Агиляр 81), Абдул-Самед, Менди (Диуф 73), Франковски, Томассон (Фюльжени 73), Сотока, Ваи (Саид 73).



"Арсенал": Райя, Томиясу, Салиба, Габриэль, Зинченко (Уайт 71), Эдегор (Нкетиа 80), Райс, Хаверц (Смит-Роу 70), Сака (Виейра 34), Троссард (Нелсон 70), Жезус.



Предупреждения: Абдул-Самед — Жезус.