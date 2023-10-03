"Арсенал" проиграл "Лансу"
В своем втором матче на групповом этапе Лиги Чемпионов "Арсенал" потерпел поражение 2:1 в гостях у "Ланса".
Относительно победы 0:4 над "Борнмутом" в стартовый состав "канониров" влились Такехиро Томиясу и Леандро Троссард, заменив Бена Уайта и Эдди Нкетиа.
"Арсенал" чуть присмотрелся к "Лансу" и уже на 14-й минуте подловил своего соперника. Букайо Сака совершил перехват на чужой половине поля, сделал пас вперед на Габриэля Жезуса, а тот вошел в штрафную и пробил низом в притирку с дальней штангой — 0:1.
В дальнейшем гости контролировали игру, но в середине первого тайма сами совершили ошибку. Давид Райя получил контратаку на свои ворота после неудачной передачи на фланг. В концовке комбинации Элье Ваи сделал скидку на Адриена Томассона, а тот нанес обводящий удар в касание — 1:1.
Еще до перерыва главному тренеру "Арсенала" Микелю Артете пришлось использовать первую замену, потому что травму получил Сака. Без Букайо игра "канониров" впереди несколько потускнела.
Гости смотрелись предпочтительнее в начале второго тайма, а Томиясу имел прекрасный момент, чтобы вывести свою команду вперед, однако удар Такехиро из центра штрафной пришелся прямо в голкипера.
"Ланс" ответил на 69-й минуте. Это Ваи пробил в касание из пределов штрафной после прострела с правого фланга — 2:1.
В остатке матча хозяева закрылись и лишь огрызались контратаками. "Арсенал" давил и создал пару моментов, но ими не воспользовался и в итоге потерпел поражение.
"Арсенал" пропустил необязательные голы в моменты, когда превосходил соперника по игре. "Ланс" же отпраздновал волевую победу.
"Ланс" (Франция) — "Арсенал" (Англия) — 2:1 (1:1)
Голы: Томассон 25, Ваи 69 — Жезус 14.
"Ланс": Самба, Медина, Данзо, Гради, Мачадо (Агиляр 81), Абдул-Самед, Менди (Диуф 73), Франковски, Томассон (Фюльжени 73), Сотока, Ваи (Саид 73).
"Арсенал": Райя, Томиясу, Салиба, Габриэль, Зинченко (Уайт 71), Эдегор (Нкетиа 80), Райс, Хаверц (Смит-Роу 70), Сака (Виейра 34), Троссард (Нелсон 70), Жезус.
Предупреждения: Абдул-Самед — Жезус.
03.10.2023 23:55
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Последние комментарии:
Это все шторм во всем виноват...
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проиграть вице-чемпиону франции в гостях после 5 часовой задержки рейса — позор
проиграть на своем унитазе каким-то туркам — бывает
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Линделолу е6ал
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Как мне бесит когда Зинченко не добегает, когда идет атака по его флангу. Ну и Райа конечно выдал хуйню
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Еще и Сака вылетел
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Пизда Лансу на Эмирейтс =)
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Позооооооор. Единственная гордость Англии - великий Ливерпуль!
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Скамо6ляди е6аные
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Хорошо что я смотрел Наполи:Реал Мадрид, а не это безобразие.
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100%-е сакеры.
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такого говенного футбола от Арсенала уже года 2 не видел
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Наркот - внук Де Хея и бастард Онаны.
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Я так понимаю уже не факт что англы получат 5 путевок в лч)))
Пидара3ы бля)))
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