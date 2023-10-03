Кертис Джонс дисквалифицирован на три матча

Полузащитнику "Ливерпуля" Кертису Джонсу придется отбыть трехматчевую дисквалификацию после того, как его апелляция на удаление против "Тоттенхэма" была отклонена.

Джонс получил красную карточку на 26-й минуте проигранного "Ливерпулем" матча Премьер-Лиги в минувшую субботу (2:1), будучи наказанным рефери Саймоном Хупером за грубую игру против полузащитника "Тоттенхэма" Ива Биссума.



Изначально Хупер ограничился "горчичником", но после приглашения VAR сходить к монитору у бровки и посмотреть повторы решил изменить цвет карточки с желтого на красный.



В своей апелляции "Ливерпуль" настаивал, что Джонс играл в мяч и не имел намерения навредить сопернику, однако независимая комиссия FA отклонила протест "красных".



Таким образом, Джонс будет дисквалифицирован на матчи Премьер-Лиги против "Брайтона", "Эвертона" и "Ноттингем Форест", однако ничто не мешает главному тренеру "Ливерпуля" Юргену Клоппу использовать Кертиса в Лиге Европы.



Добавим, выезд к "Брайтону" в ближайшее воскресенье также пропустит нападающий Диогу Жота, который против "Тоттенхэма" был удален за две желтые карточки.