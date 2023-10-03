Лэмпард не удивлен тем, что "Челси" слабо начал новый сезон

Легенда "Челси" Фрэнк Лэмпард признался, что не удивлен проблемами "синих" на старте нового сезона.

Приняв первую команду "Челси" в концовке прошлого сезона, Лэмпард смог финишировать только на 12-м месте в Премьер-Лиге.



Летом Лэмпард уступил свое место Маурисио Почеттино, однако под руководством того "синие" неудачно начали сезона, хотя и временами показывают неплохой футбол.



По словам Лэмпарда, он не ожидал от "Челси" мгновенного преображения. Фрэнк считает, что у его сменщика все еще много работы.



"Я не так уж удивлен некоторыми их сложностями. Думаю, я сам столкнулся с ними лицом к лицу в конце прошлого сезона".



"Я пришел в клуб после восьми месяцев результатов, которые ты не ожидаешь от "Челси", и это после работы с двумя очень хорошими тренерами — тренерами топ-уровня в лице Томаса Тухеля и Грэма Поттера. Я чувствовал, что некоторые проблемы связаны с недостаточной уверенностью в себе из-за результатов. Думаю, вы могли видеть это".



"Если ты представляешь "Челси" и не добиваешься побед, то нервозность растет. Думаю, при таком большом составе также могла иметь место проблема с мотивацией, потому что это беспрецедентное количество игроков".



"Поэтому многие игроки чувствовали, что их время в "Челси" закончилось или заканчивается. Они чувствовали, что уйдут, и я ощущал это".



"Думаю, приглашение очень хорошего тренера в лице Почеттино, а также селекционная работа повлекли большие изменения. Однако волшебной палочки не существует — Премьер-Лига ничего не прощает, и хотя ты производишь так много изменений, случиться может всякое".



"Наверное, я ожидал, что у них будет чуть больше очков, особенно при такой игре, но я никогда не думал, что они мгновенно преобразятся. Здесь много работы", — сообщил Лэмпард в эфире Sky Sports.