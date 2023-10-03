Невилл: "Ливерпуль" не будет сражаться за титул"

Эксперт Sky Sports Гари Невилл считает, что "Ливерпуль" не сможет побороться за титул Премьер-Лиги в этом сезоне, несмотря на возвращение боевого духа.

"Ливерпуль" сильно стартовал в новом сезоне и даже в проигранном "Тоттенхэму" матче в минувшую субботу (2:1) показал достойный футбол.



Невилл чувствует, что "Ливерпуль" стал снова похож на команду Клоппа, однако Гари кажется, что "красным" не хватает сыгранности и пары приобретений, чтобы замахнуться на титул.



"У них определенно появился боевой дух, как и всегда у команд Клопа. Но я не думаю, что они будут сражаться за титул".



"Их полузащита стала лучше и сыгралась быстрее, чем я думал, но я по-прежнему думаю, что они столкнулся с некоторыми испытаниями из-за того, что у них нет настоящего опорника".



"Они в неплохом положении. Возможно, Клопп не будет бороться за титул в этом сезоне, но еще одно-два трансферных окна, и он сможет сотворить что-нибудь особенное".



"Если игроки вроде Нуньеса, Диаса, Салаха, Жоты, Гакпо и Гравенберха начнут проявлять себя вместе в этом сезоне, то еще с одним-двумя приобретениями они снова смогут побороться за титул в следующем сезоне. Они не так далеки от этого".



"В последнее трансферное окно Клопп удивлялся, что происходит, а фанаты "Ливерпуля" слегка опасались, что не получат полузащитников, в которых они нуждаются, однако у них все в порядке", — сообщил Невилл в своем подкасте.