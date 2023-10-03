Санчо, вероятно, покинет "Юнайтед" в январе
Вингер Джейдон Санчо, вероятно, покинет "Манчестер Юнайтед" в зимнее трансферное окно.
Напомним, Санчо угодил в опалу к Эрику Тен Хагу после того, как публично обвинил во лжи наставника "Юнайтед", который пожаловался на плохую работу Джейдона на тренировках.
В результате Санчо был полностью изолирован от первой команды "Юнайтед" и сейчас поддерживает форму с академией. По слухам, клуб требует извинений от Джейдона, но тот не готов пойти на этот шаг, ограничившись удалением скандального твита и деактивацией своего аккаунта в инстаграме.
Тен Хаг не собирается идти на уступки в этой ситуации, и у Эрика есть полная поддержка руководства "Юнайтед".
Как сообщает Sky Germany, теперь Санчо собирается уйти из "Юнайтед" в январе, и на данной стадии аренда в какой-нибудь зарубежный клуб выглядит более вероятной, нежели постоянный трансфер Джейдона.
Санчо едва ли вернется в дортмундскую "Боруссию", которая и продала его в "Юнайтед" за 73 миллиона фунтов летом 2021, но полностью исключать такой переход нельзя.
03.10.2023 19:00
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