Санчо, вероятно, покинет "Юнайтед" в январе

Вингер Джейдон Санчо, вероятно, покинет "Манчестер Юнайтед" в зимнее трансферное окно.

Напомним, Санчо угодил в опалу к Эрику Тен Хагу после того, как публично обвинил во лжи наставника "Юнайтед", который пожаловался на плохую работу Джейдона на тренировках.



В результате Санчо был полностью изолирован от первой команды "Юнайтед" и сейчас поддерживает форму с академией. По слухам, клуб требует извинений от Джейдона, но тот не готов пойти на этот шаг, ограничившись удалением скандального твита и деактивацией своего аккаунта в инстаграме.



Тен Хаг не собирается идти на уступки в этой ситуации, и у Эрика есть полная поддержка руководства "Юнайтед".



Как сообщает Sky Germany, теперь Санчо собирается уйти из "Юнайтед" в январе, и на данной стадии аренда в какой-нибудь зарубежный клуб выглядит более вероятной, нежели постоянный трансфер Джейдона.



Санчо едва ли вернется в дортмундскую "Боруссию", которая и продала его в "Юнайтед" за 73 миллиона фунтов летом 2021, но полностью исключать такой переход нельзя.