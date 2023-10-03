Бен Чилуэлл выбыл до декабря

Левый защитник "Челси" Бен Чилуэлл задержится в лазарете на срок до двух месяцев с травмой задней поверхности бедра.

Эту травму Чилуэлл получил в концовке победного для "Челси" матча 3-го раунда Кубка Лиги против "Брайтона" на прошлой неделе.



Главный тренер "синих" Маурисио Почеттино с самого начала был пессимистично настроен насчет состояния здоровья своего подопечного, и углубленное обследование подтвердило его опасения.



Как сообщает Daily Mail, "Челси" все еще ждет результатов дополнительных медицинских тестов, но уже готовится к тому, что Чилуэлл пропустит около двух месяцев.



Этот срок еще может быть скорректирован в зависимости от того, как организм 26-летнего англичанина поведет на начальной стадии процесса реабилитации.



Источник отмечает, что против "Брайтона" Чилуэлл травмировал ту самую ногу, что и дважды в прошлом сезоне.



Добавим, период до декабря включая в себя семь матчей "Челси", а также два международных перерыва, что станет проблемой и для сборной Англии, ведь конкурент Чилуэлла по позиции в лице Люка Шоу из "Манчестер Юнайтед" тоже травмирован.