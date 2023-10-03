"Ливерпуль" получил аудиозапись переговоров арбитров по голу Диаса
Судейский корпус (Professional Game Match Officials Ltd) направил "Ливерпулю" аудиозапись переговоров арбитров в эпизоде с незнасчитанным голом Луиса Диаса проти "Ливерпуля".
Только накануне, на следующий день после поражения в Лондоне со счетом 2:1, "Ливерпуль" попросил у судейского корпуса аудиозапись переговоров рефери в поле Саймона Хупера с арбитром VAR Дарреном Инглэндом и его ассистентом Дэном Куком.
Как сообщает Sky Sports, уже сегодня запрос "Ливерпуля" был удовлетворен. Организация Ховарда Уэбба не стала делать аудиозапись публичной, но предоставила копию "красным" для изучения.
Решение о том, будет ли аудиозапись опубликована, судейский корпус примет позже — вероятно, до следующего выпуска передачи Mic'd Up на телеканале Sky Sports, где Уэбб лично разбирает спорные судейские решения.
03.10.2023 17:00
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Последние комментарии:
судей наказать - отстранить на год, Уэбба уволить
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Помню раньше были выпуски 2 good 2 bad с ляпами с АПЛ. Нет ничего похожего сейчас?
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как же эти плаксы зае6али
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oh shit, here we go again
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