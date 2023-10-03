"Ливерпуль" получил аудиозапись переговоров арбитров по голу Диаса

Луис Диас Судейский корпус (Professional Game Match Officials Ltd) направил "Ливерпулю" аудиозапись переговоров арбитров в эпизоде с незнасчитанным голом Луиса Диаса проти "Ливерпуля".

Только накануне, на следующий день после поражения в Лондоне со счетом 2:1, "Ливерпуль" попросил у судейского корпуса аудиозапись переговоров рефери в поле Саймона Хупера с арбитром VAR Дарреном Инглэндом и его ассистентом Дэном Куком.

Как сообщает Sky Sports, уже сегодня запрос "Ливерпуля" был удовлетворен. Организация Ховарда Уэбба не стала делать аудиозапись публичной, но предоставила копию "красным" для изучения.

Решение о том, будет ли аудиозапись опубликована, судейский корпус примет позже — вероятно, до следующего выпуска передачи Mic'd Up на телеканале Sky Sports, где Уэбб лично разбирает спорные судейские решения.


Метки PGMOL, VAR, Ливерпуль, Премьер-Лига, рефери, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 03.10.2023 17:00

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Последние комментарии:




  1. vals1702 03.10.2023 18:38 # vals1702
    судей наказать - отстранить на год, Уэбба уволить

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  2. deneight 03.10.2023 17:52 # deneight
    Помню раньше были выпуски 2 good 2 bad с ляпами с АПЛ. Нет ничего похожего сейчас?

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  3. narcot 03.10.2023 17:28 # narcot
    как же эти плаксы зае6али

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  4. wilegend 03.10.2023 17:05 # wilegend
    oh shit, here we go again

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