"Ливерпуль" получил аудиозапись переговоров арбитров по голу Диаса

Судейский корпус (Professional Game Match Officials Ltd) направил "Ливерпулю" аудиозапись переговоров арбитров в эпизоде с незнасчитанным голом Луиса Диаса проти "Ливерпуля".

Только накануне, на следующий день после поражения в Лондоне со счетом 2:1, "Ливерпуль" попросил у судейского корпуса аудиозапись переговоров рефери в поле Саймона Хупера с арбитром VAR Дарреном Инглэндом и его ассистентом Дэном Куком.



Как сообщает Sky Sports, уже сегодня запрос "Ливерпуля" был удовлетворен. Организация Ховарда Уэбба не стала делать аудиозапись публичной, но предоставила копию "красным" для изучения.



Решение о том, будет ли аудиозапись опубликована, судейский корпус примет позже — вероятно, до следующего выпуска передачи Mic'd Up на телеканале Sky Sports, где Уэбб лично разбирает спорные судейские решения.