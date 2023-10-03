Варан требует, чтобы МЮ лучше пользовался своими моментами

Защитник "Манчестер Юнайтед" Рафаэль Варан заявил, что для победы в Лиге Чемпионов его команда должна эффективнее пользоваться своими моментами.

В своем предыдущем клубе "Реале" Варан четырежды выигрывал Лигу Чемпионов, и Рафаэль верит, что "Юнайтед" тоже обладает достаточным мастерством для победы в этом соревновании.



Однако Варан чувствует, что "красных дьяволов" подводит реализация, и статистика это подтверждает — в этом сезоне Премьер-Лиги команда Эрика Тен Хага нанесла 109 ударов и забила только семь голов.



"Думаю, если судить по последним неделям, то мы можем повысить свою эффективность перед чужими воротами. При этом сами мы пропускаем после очень небольшого количества моментов у соперников".



"Нам нужно много созидать, чтобы забить. Реальность футбола топ-уровня такова, что ты должен быть эффективнее для завоевания больших трофеев".



"Думаю, наша команда обладает мастерством, чтобы выиграть это соревнование. Но нам нужно прибавить, и завтра будет отличная возможность набрать свои первые очки в соревновании. Нужно прибавить и двигаться дальше", — цитирует Варана Sky Sports.