Тен Хаг уверен, что Рэшфорд сможет вернуться в форму

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг уверен, что его нападающий Маркус Рэшфорд сможет вернуться в свою лучшую форму после неудачного начала сезона.

Старт нового сезона не удался не только "Юнайтед" в целом, но и лично Рэшфорду, который в восьми первых матчах с учетом всех соревнований забил лишь один гол.



Рэшфорд стал лучшим бомбардиром "Юнайтед" в прошлом сезоне, отличившись 30 раз, и Тен Хаг ожидает, что с помощью упорного труда и поддержки партнеров по команде 25-летний англичанин снова будет забивать регулярно.



"Факт в том, что в данный момент он не забивает, но в то же время у него есть возможности для этого".



"Например, в матче против "Брайтона" он пять или шесть раз оказывался на очень хорошей позиции".



"Если он будет упорно трудиться, выкладываться каждый день и на каждый матч выходить с правильной концентрацией, а команда будет поддерживать его, помогать ему и поддерживать его с помощью перемещений, тогда голы пойдут".



"Маркус Рэшфорд — это игрок, который всегда способен забивать голы в любом матче, и когда он выходит на правильные позиции, он забивает", — цитирует Тен Хага Sky Sports.