Инглэнд и Кук все еще отстранены от судейства

Даррен Инглэнд Арбитры Даррен Инглэнд и Дэн Кук не получили назначения на матчи ближайшего тура Премьер-Лиги.

В минувшую субботу Инглэнд, работавший арбитром VAR, и Кук, исполнявший роль ассистента Даррена, допустили грубейшую ошибку в матче между "Тоттенхэмом" и "Ливерпулем".

Инглэнд и Кук не смогли исправить решение рефери в поле Саймона Хупера об отмене гола Луиса Диаса из-за офсайда, которого на самом деле не было.

Судейский корпус немедленно признал, что гол Диаса был отменен ошибочно, а также снял Инглэнда и Кука с их ближайших матчей.

А сегодня Инглэнд и Кук не попали в число арбитров, которые были назначены обслуживать матчи 8-го тура Премьер-Лиги. Даррен и Дэн останутся отстраненными, пока судейский корпус не завершит свое расследование обстоятельств незнасчитанного гола Диаса.

В то же время Хупер, который был четвертым арбитром в дерби "Фулхэма" и "Ливерпуля" накануне вечером, был назначен на VAR в матче между "Эвертоном" и "Борнмутом" в ближайшую субботу, сообщает Sky Sports.


Метки Инглэнд, Кук, Премьер-Лига, рефери

Автор mihajlo   

Дата 03.10.2023 14:00

Количество просмотров Просмотров: 725

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. vals1702 03.10.2023 14:51 # vals1702
    отстранить всех пожизненно

    (ответить)

  2. shakur 03.10.2023 14:39 # shakur
    в VAR нужно назначать женские бригады.

    (ответить)

  3. tursa 03.10.2023 14:24 # tursa
    Ничего страшного. Опять в сауди поедут подзаработать

    (ответить)

  4. electric 03.10.2023 14:17 # electric
    Так их, купленых чинушил, закопать в дерьме по самые уши!

    (ответить)

  5. crazy-hulk 03.10.2023 14:17 # crazy-hulk
    Михайло открыл новое дерби Фулхэм против Ливерпуля)))

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий



Поиск: