Инглэнд и Кук все еще отстранены от судейства
Арбитры Даррен Инглэнд и Дэн Кук не получили назначения на матчи ближайшего тура Премьер-Лиги.
В минувшую субботу Инглэнд, работавший арбитром VAR, и Кук, исполнявший роль ассистента Даррена, допустили грубейшую ошибку в матче между "Тоттенхэмом" и "Ливерпулем".
Инглэнд и Кук не смогли исправить решение рефери в поле Саймона Хупера об отмене гола Луиса Диаса из-за офсайда, которого на самом деле не было.
Судейский корпус немедленно признал, что гол Диаса был отменен ошибочно, а также снял Инглэнда и Кука с их ближайших матчей.
А сегодня Инглэнд и Кук не попали в число арбитров, которые были назначены обслуживать матчи 8-го тура Премьер-Лиги. Даррен и Дэн останутся отстраненными, пока судейский корпус не завершит свое расследование обстоятельств незнасчитанного гола Диаса.
В то же время Хупер, который был четвертым арбитром в дерби "Фулхэма" и "Ливерпуля" накануне вечером, был назначен на VAR в матче между "Эвертоном" и "Борнмутом" в ближайшую субботу, сообщает Sky Sports.
03.10.2023 14:00
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отстранить всех пожизненно
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в VAR нужно назначать женские бригады.
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Ничего страшного. Опять в сауди поедут подзаработать
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Так их, купленых чинушил, закопать в дерьме по самые уши!
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Михайло открыл новое дерби Фулхэм против Ливерпуля)))
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