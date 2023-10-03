Инглэнд и Кук все еще отстранены от судейства

Арбитры Даррен Инглэнд и Дэн Кук не получили назначения на матчи ближайшего тура Премьер-Лиги.

В минувшую субботу Инглэнд, работавший арбитром VAR, и Кук, исполнявший роль ассистента Даррена, допустили грубейшую ошибку в матче между "Тоттенхэмом" и "Ливерпулем".



Инглэнд и Кук не смогли исправить решение рефери в поле Саймона Хупера об отмене гола Луиса Диаса из-за офсайда, которого на самом деле не было.



Судейский корпус немедленно признал, что гол Диаса был отменен ошибочно, а также снял Инглэнда и Кука с их ближайших матчей.



А сегодня Инглэнд и Кук не попали в число арбитров, которые были назначены обслуживать матчи 8-го тура Премьер-Лиги. Даррен и Дэн останутся отстраненными, пока судейский корпус не завершит свое расследование обстоятельств незнасчитанного гола Диаса.



В то же время Хупер, который был четвертым арбитром в дерби "Фулхэма" и "Ливерпуля" накануне вечером, был назначен на VAR в матче между "Эвертоном" и "Борнмутом" в ближайшую субботу, сообщает Sky Sports.