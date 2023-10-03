"Арсенал" обсуждает новый контракт с Уайтом

"Арсенал" начал официальные переговоры со своим защитником Беном Уайтом о новом контракте на улучшенных условиях.

Сейчас у Уайта остается еще три года по контракту с зарплатой в 120,000 фунтов в неделю, однако "Арсенал" хочет связать будущее Бена на более длительный срок, заодно наградив игрока за достигнутый прогресс.



По информации Daily Mail, у "Арсенала" уже появилась уверенность, что компромисс с Уайтом о продлении сотрудничества будет достигнут в кратчайшие сроки.



Уайт выступает за "Арсенал" после своего перехода из "Брайтона" за 50 миллионов фунтов в июле 2021. Бен утвердился ключевым игроком команды Микеля Артеты, а также показал себя универсалом — 25-летний англичанин успел поиграть на позициях центрального защитника и правого защитника, в том числе в этом сезоне.



Добавим, в этом календарном году "Арсенал" уже заключил новые контракты с Букайо Сака, Мартином Эдегором, Габриэлем Мартинелли и Вильямом Салиба.