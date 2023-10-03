Анонс матча "Ланс" — "Арсенал"

Во вторник вечером "Арсенал" проведет свой первый выездной матч Лиги Чемпионов за шесть с половиной последних лет, сыграв с "Лансом".

В данный момент "Арсенал" возглавляет Группу B, в своем первом матче сокрушив дома ПСВ со счетом 4:0.



В то же время "Ланс" стартовал на групповом этапе Лиги Чемпионов с ничейного результата в гостях у "Севильи" (1:1).



Как и "Арсенал", "Ланс" вернулся в Лигу Чемпионов после продолжительного перерыва и в этот вечер проведет свой первый домашний матч в элитном европейском турнире за 21 последний год.



Важно отметить, что команда Микеля Артеты улетела во Францию с задержкой в пять часов из-за непогоды на юге Англии.



- Прежде "Ланс" и "Арсенал" четырежды встречались в еврокубках. "Канониры" одержали две победы, один раз сыграли вничью и один раз уступили.



- Предыдущий раз "Ланс и "Арсенал" пересекались в полуфинале Кубка УЕФА сезона 1999/00, когда "канониры" взяли верх по сумме двух матчей со счетом 3:1.



- "Ланс" не выиграл ни одного из двух домашних матчей против "Арсенала" (1 ничья, 1 поражения).



- В этом сезоне "Арсенал" выиграл все свои выездных матчи, не пропустив в них ни одного гола.



- "Арсенал" уступил лишь однажды в 14 последних выездах к французским командам в еврокубках (8 побед, 5 ничьих).



- Нападающий "Арсенала" Габриэль Жезус поучаствовал в 15 голах в своих 15 выходах в старте в Лиге Чемпионов (12+3).



Полузащитник Томас Партей восстановился после травмы паха и может сыграть за "Арсенал" впервые с августа. Букайо Сака оправился после небольшого повреждения, полученного на выходных.



Лига Чемпионов. Группа B. 2-й тур

"Ланс" (Франция) — "Арсенал" (Англия)

Ланс. Стадион "Боллар-Делелис". 22:00 Онлайн-трансляция Прогноз