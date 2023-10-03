Анонс матча "Ланс" — "Арсенал"

Букайо Сака Во вторник вечером "Арсенал" проведет свой первый выездной матч Лиги Чемпионов за шесть с половиной последних лет, сыграв с "Лансом".

В данный момент "Арсенал" возглавляет Группу B, в своем первом матче сокрушив дома ПСВ со счетом 4:0.

В то же время "Ланс" стартовал на групповом этапе Лиги Чемпионов с ничейного результата в гостях у "Севильи" (1:1).

Как и "Арсенал", "Ланс" вернулся в Лигу Чемпионов после продолжительного перерыва и в этот вечер проведет свой первый домашний матч в элитном европейском турнире за 21 последний год.

Важно отметить, что команда Микеля Артеты улетела во Францию с задержкой в пять часов из-за непогоды на юге Англии.

- Прежде "Ланс" и "Арсенал" четырежды встречались в еврокубках. "Канониры" одержали две победы, один раз сыграли вничью и один раз уступили.

- Предыдущий раз "Ланс и "Арсенал" пересекались в полуфинале Кубка УЕФА сезона 1999/00, когда "канониры" взяли верх по сумме двух матчей со счетом 3:1.

- "Ланс" не выиграл ни одного из двух домашних матчей против "Арсенала" (1 ничья, 1 поражения).

- В этом сезоне "Арсенал" выиграл все свои выездных матчи, не пропустив в них ни одного гола.

- "Арсенал" уступил лишь однажды в 14 последних выездах к французским командам в еврокубках (8 побед, 5 ничьих).

- Нападающий "Арсенала" Габриэль Жезус поучаствовал в 15 голах в своих 15 выходах в старте в Лиге Чемпионов (12+3).

Полузащитник Томас Партей восстановился после травмы паха и может сыграть за "Арсенал" впервые с августа. Букайо Сака оправился после небольшого повреждения, полученного на выходных.

Лига Чемпионов. Группа B. 2-й тур
"Ланс" (Франция) — "Арсенал" (Англия)
Ланс. Стадион "Боллар-Делелис". 22:00 Онлайн-трансляция Прогноз


Метки анонс матча, Арсенал, Ланс, Лига Чемпионов

Автор mihajlo   

Дата 03.10.2023 12:00

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  1. arskc 03.10.2023 12:22 # arskc
    Вперед пушкари

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  2. largo-winch 03.10.2023 12:16 # largo-winch
    Ланс, Ланс
    на хую данс, данс

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  3. jirrort 03.10.2023 12:05 # jirrort
    арсегноль в лч играет?? Орууууу,как же скатился этот турнир.

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