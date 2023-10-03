Анонс матча "Манчестер Юнайтед" — "Галатасарай"

В поисках своих первых очков на групповом этапе Лиги Чемпионов "Манчестер Юнайтед" примет дома "Галатасарай".

"Юнайтед" стартовал в Лиге Чемпионов с поражения 4:3 в гостях у "Баварии", уступив немецкому гранду не так страшно по счету, как по игре.



В результате "красные дьяволы" оказались на дне Группы A, потому что "Галатасарай" и "Копенгаген" расписали ничью 2:2.



В минувший уикенд "Юнайтед" проиграл дома "Кристал Пэлас" со счетом 0:1, оформив свой худший старт сезона за все время выступлений в Премьер-Лиге. "Дьяволы" занимают только 10-е место в таблице, имея девять очков после семи матчей.



- "Юнайтед" не проиграл ни одной из трех предыдущих домашних встреч с "Галатасараем" в еврокубках (2 победы, 1 ничья).



- "Галатасарай" одержал только одну победу в шести последних встречах с "Юнайтед" (3 ничьи, 2 поражения).



- В 13 последних матчах Лиги Чемпионов на "Олд Траффорд" "Юнайтед" потерпел шесть поражений — как и в 80 предыдущих.



- Последней турецкой командой, побеждавшей в Англии в Лиге Чемпионов, был "Бешикташ", одолевший как раз "Юнайтед" со счетом 0:1 в ноябре 2009.



- "Галатасарай" еще не потерпел ни одного поражения в этом сезоне с учетом всех соревнований.



- "Юнайтед" пропустил 13 голов в своих семи последних матчах во всех соревнованиях.



- Капитан "Юнайтед" Бруну Фернандеш ассистировал в семи из своих последних восьми матчей в Лиге Чемпионов.



Впервые за месяц за "Юнайтед" может сыграть вингер Антони, который на выходных возобновил тренировки после отгула, связанного с выдвинутыми в его адрес обвинениями насчет применения насилия к женскому полу. Лисандро Мартинес перенес повторную операцию на стопе, а также травмированы Аарон Ван-Биссака, Люк Шоу и Тирелл Маласиа. Зато поправился Серхио Регилон.



Лига Чемпионов. Группа A. 2-й тур

"Манчестер Юнайтед" (Англия) — "Галатасарай" (Турция)

Манчестер. Стадион "Олд Траффорд". 22:00 Онлайн-трансляция Прогноз