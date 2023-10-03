Анонс матча "Манчестер Юнайтед" — "Галатасарай"
В поисках своих первых очков на групповом этапе Лиги Чемпионов "Манчестер Юнайтед" примет дома "Галатасарай".
"Юнайтед" стартовал в Лиге Чемпионов с поражения 4:3 в гостях у "Баварии", уступив немецкому гранду не так страшно по счету, как по игре.
В результате "красные дьяволы" оказались на дне Группы A, потому что "Галатасарай" и "Копенгаген" расписали ничью 2:2.
В минувший уикенд "Юнайтед" проиграл дома "Кристал Пэлас" со счетом 0:1, оформив свой худший старт сезона за все время выступлений в Премьер-Лиге. "Дьяволы" занимают только 10-е место в таблице, имея девять очков после семи матчей.
- "Юнайтед" не проиграл ни одной из трех предыдущих домашних встреч с "Галатасараем" в еврокубках (2 победы, 1 ничья).
- "Галатасарай" одержал только одну победу в шести последних встречах с "Юнайтед" (3 ничьи, 2 поражения).
- В 13 последних матчах Лиги Чемпионов на "Олд Траффорд" "Юнайтед" потерпел шесть поражений — как и в 80 предыдущих.
- Последней турецкой командой, побеждавшей в Англии в Лиге Чемпионов, был "Бешикташ", одолевший как раз "Юнайтед" со счетом 0:1 в ноябре 2009.
- "Галатасарай" еще не потерпел ни одного поражения в этом сезоне с учетом всех соревнований.
- "Юнайтед" пропустил 13 голов в своих семи последних матчах во всех соревнованиях.
- Капитан "Юнайтед" Бруну Фернандеш ассистировал в семи из своих последних восьми матчей в Лиге Чемпионов.
Впервые за месяц за "Юнайтед" может сыграть вингер Антони, который на выходных возобновил тренировки после отгула, связанного с выдвинутыми в его адрес обвинениями насчет применения насилия к женскому полу. Лисандро Мартинес перенес повторную операцию на стопе, а также травмированы Аарон Ван-Биссака, Люк Шоу и Тирелл Маласиа. Зато поправился Серхио Регилон.
Лига Чемпионов. Группа A. 2-й тур
"Манчестер Юнайтед" (Англия) — "Галатасарай" (Турция)
Манчестер. Стадион "Олд Траффорд". 22:00 Онлайн-трансляция Прогноз
03.10.2023 11:00
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Последние комментарии:
Ану подскажите у какой команды в апл щас больше всего клин шитов!?
Трон будет наш!
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Князи будут на троне!
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Есть видео лучшего гола ЧОРЛИ в сентябре?
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До сих пор под впечатлением от того,как Императоры всего за 2 минуты порешали все вопросы в матче, команда растёт и это радует.
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Че тут петух кукарекает я понять не могу один раз за хуево тонну времени победили благодаря автоголу ещё с липовым отмененным голом против 8 человек ору
И так радовались как будто трофей взяли у хехехе
Как пишут на английский ресурсах
Празднование Тоттенхема после матча лишь показало то, насколько этот клуб мал
Оруу
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03.10.2023 10:15 #
butcher7777
Смысл в чем всего этого, чушка? Очки никто уже не вернёт
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Источник: http://fapl.ru/posts/103152/
Интересно, какой смысл в цирке, который устррил ливерпуп... Кококо подайте нам запись матча, кококо нас засуживают.
Я вчера сука сбросил 2 видео, где в ворота лузерки не засчитали 2 гола из верных позиций.
Это мать его был финал кубка, где трофей давали, который смотрели миллионы людей и это был матч с волками в кубке англии.
Кто сука обращался в фа с записями чо там судьи обсцждали!??
Лузерка - клуб наглухо отбитых дегродов. Рыба гниет с головы. Это просто позор. Последние 8 лет этот клубишуо был проэктом фа.
И тут нате, начали их справедливо судить, а те уже 4ый день нк могут себе очко заштопать на инфилде, запись подаваййййййй, ахахахаха
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0пуки всё не потушатся))
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Как же ору с колбасных ху1есосов, с одной стороны приятно конечно, с другой, понимаешь, насколько они конченные все, ни один колбасный отпрыск не принял справедливое поражение, две КК были абсолютно по делу. Биссума еб1ал центр, Джонс влетел шипами в ногу, какие тут бл1ять вопросы быть могут? Намеренно не намеренно, это никого не еб1ет. Удоги обоссал Жоту два раза за 2 минуты. Гол Диаса даже если бы и засчитали, Тоттенхэм забил бы на 1 гол больше, полная доминация была со стороны Тоттенхэма во всей игре.
Игроки Тоттенхэма банально были быстрее и энергичнее, ПотсекОГЛУ бриллиант!
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Онана будет плакать
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Тоттенхэм БУДЕТ на троне!
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