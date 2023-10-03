Ибрагимович сомневается, подходит ли Тен Хаг "Юнайтед"

Бывший нападающий "Манчестер Юнайтед" Зланан Ибрагимович усомнился в том, является ли Эрик Тен Хаг правильным тренером для "красных дьяволов".



"Юнайтед" весьма неудачно начал новый сезон после того, как в летнее трансферное окно позволил Тен Хагу потратить около 180 миллионов фунтов на укрепление состава.



Ибрагимович не думает, что фанаты "Юнайтед" будут слишком терпеливы с Тен Хагом. Златан вообще сомневается, достаточно ли Эрик квалифицирован, чтобы работать со звездными игроками.



"Когда переходишь из "Аякса" в "Юнайтед", как это сделал он, то это большая разница — я побывал в обоих клубах. Там другого вида дисциплина".



"Аякс" — талантливый клуб. В своем клубе они обладают лучшими талантами. У них нет больших звезд".



"Какой опыт у этого тренера? Опыт работы с молодыми талантами. Он перешел в "Юнайтед", и там другой менталитет. Игрокам там положено быть большими звездами. Я не думаю, что ты можешь обращаться с ними так же".



"Как много времени нужно дать тренеру? Это зависит от владельцев и от того, чего они хотят, но если вы послушаете фанатов, то у тебя нет большого количества времени, потому что они хотят побеждать. И я могу понять их, потому что они привыкли побеждать и по-прежнему хотят побеждать", — цитирует Ибрагимовича The Sun.