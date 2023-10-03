Рэтклифф готов ограничиться покупкой четверти "Юнайтед"

Сэр Джим Рэтклифф готов отказаться от покупки "Манчестер Юнайтед" целиком и лишь стать миноритарным акционером клуба с "Олд Траффорд".

На протяжении последних месяцев Рэтклифф, глава химической компании Ineos, считался одним из двух главных претендентов — наряду с шейхом Джассимом — на покупку "Юнайтед" у семейства Глэйзеров.



Однако процесс продажи "Юнайтед" зашел в тупик, из-за чего Рэтклифф задумался о смене тактики, сообщает Sky Sports.



Теперь Рэтклифф может ограничиться покупкой 25 процентов акций "Юнайтед", что обошлось бы ему примерно в 1.5 млрд. фунтов, если учитывать оценку Глэйзерами своего актива в 6 млрд. фунтов.



Заключение такого рода сделки позволило бы Глэйзерам сохранить контроль над "Юнайтед" и при этом привлечь инвестиции на реконструкцию "Олд Траффорд" и на дальнейшее укрепление состава команды Эрика Тен Хага.