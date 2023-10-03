Рэтклифф готов ограничиться покупкой четверти "Юнайтед"
Сэр Джим Рэтклифф готов отказаться от покупки "Манчестер Юнайтед" целиком и лишь стать миноритарным акционером клуба с "Олд Траффорд".
На протяжении последних месяцев Рэтклифф, глава химической компании Ineos, считался одним из двух главных претендентов — наряду с шейхом Джассимом — на покупку "Юнайтед" у семейства Глэйзеров.
Однако процесс продажи "Юнайтед" зашел в тупик, из-за чего Рэтклифф задумался о смене тактики, сообщает Sky Sports.
Теперь Рэтклифф может ограничиться покупкой 25 процентов акций "Юнайтед", что обошлось бы ему примерно в 1.5 млрд. фунтов, если учитывать оценку Глэйзерами своего актива в 6 млрд. фунтов.
Заключение такого рода сделки позволило бы Глэйзерам сохранить контроль над "Юнайтед" и при этом привлечь инвестиции на реконструкцию "Олд Траффорд" и на дальнейшее укрепление состава команды Эрика Тен Хага.
03.10.2023 08:00
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Это мудовые страдания.
Один дибил скоро помрёт
Другие дибилы думают о наваре, а не клубе.
Мы заложники дибилов.
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