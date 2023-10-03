Почеттино рад, что Мудрик, наконец, забил за "Челси"

Михаил Мудрик и Маурисио Почеттино Главный тренер "Челси" Маурисио Почеттино высказался насчет дебютного гола вингера Михаила Мудрика за клуб.

В понедельник вечером против "Фулхэма", в своем 24-м матче за "Челси" после перехода из "Шахтера" за 86.7 млн. фунтов в январе, Мудрик, наконец, открыл счет своим голам за лондонский клуб.

После победы со счетом 0:2 Почетино порадовался за Мудрика, а также выразил надежду, что 22-летний украинец решит возникшие проблемы со здоровьем к матчу против "Бернли" в субботу.

"Нам важно нарастить свою уверенность и доверие к себе. Мы показали очень хорошую игру, и я так рад за игроков. В конце концов мы получили, что заслуживали".

"Первый гол Мудрика за клуб? Атакующим игрокам очень важно забивать. Он был хорош. Ему не повезло, в перерыве его беспокоила мышца бедра, но я надеюсь, это не такая большая проблема, и он будет готов к уикенду. Я так рад за обоих отличившихся игроков".

"Как я могу оценить прогресс Мудрика? Дело в обретении зрелости, в адаптации. Нам нужно понимать, что всем молодым людям нужно время, чтобы освоиться".

"Он столкнулся с огромными изменениями, когда перешел сюда. Если честно, ему было непросто освоиться в команде, потому что сюда пришло слишком много молодых игроков, и команде не хватало стабильности".

"Такие игроки не являются вишенкой, которую ты добавляешь на торт. Требуются усилия, чтобы игрок начал проявлять себя в команде, и это сложно. Важно быть терпеливым и доверять таких парням".

"Это задача огромной сложности, и нужно двигаться шаг за шагом, очень маленькими шагами. Порой люди нетерпеливы, но для нас обязательно иметь терпение. Даже когда мы не побеждаем, мы сохраняем спокойствие и позитивный настрой", — цитирует Почеттино Sky Sports.


Метки Мудрик, Почеттино, Премьер-Лига, Фулхэм, Челси

Автор mihajlo   

Дата 03.10.2023 07:00

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  1. mixmaster 03.10.2023 09:04 # mixmaster
    спустя 9 месяцев мудрик родил гол, поздравим молодых)

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  2. kojan 03.10.2023 08:11 # kojan
    в 30-том туре мудрик - пудрик - педрик забьёт ещё один гол и всего-то за 86,7 тонн...

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  3. chelseaaaa 03.10.2023 07:25 # chelseaaaa
    Вспоминаю как начинал Азар и за какие деньги его брали и как играет Мудрик, я просто в а)(уе

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