Почеттино рад, что Мудрик, наконец, забил за "Челси"

Главный тренер "Челси" Маурисио Почеттино высказался насчет дебютного гола вингера Михаила Мудрика за клуб.

В понедельник вечером против "Фулхэма", в своем 24-м матче за "Челси" после перехода из "Шахтера" за 86.7 млн. фунтов в январе, Мудрик, наконец, открыл счет своим голам за лондонский клуб.



После победы со счетом 0:2 Почетино порадовался за Мудрика, а также выразил надежду, что 22-летний украинец решит возникшие проблемы со здоровьем к матчу против "Бернли" в субботу.



"Нам важно нарастить свою уверенность и доверие к себе. Мы показали очень хорошую игру, и я так рад за игроков. В конце концов мы получили, что заслуживали".



"Первый гол Мудрика за клуб? Атакующим игрокам очень важно забивать. Он был хорош. Ему не повезло, в перерыве его беспокоила мышца бедра, но я надеюсь, это не такая большая проблема, и он будет готов к уикенду. Я так рад за обоих отличившихся игроков".



"Как я могу оценить прогресс Мудрика? Дело в обретении зрелости, в адаптации. Нам нужно понимать, что всем молодым людям нужно время, чтобы освоиться".



"Он столкнулся с огромными изменениями, когда перешел сюда. Если честно, ему было непросто освоиться в команде, потому что сюда пришло слишком много молодых игроков, и команде не хватало стабильности".



"Такие игроки не являются вишенкой, которую ты добавляешь на торт. Требуются усилия, чтобы игрок начал проявлять себя в команде, и это сложно. Важно быть терпеливым и доверять таких парням".



"Это задача огромной сложности, и нужно двигаться шаг за шагом, очень маленькими шагами. Порой люди нетерпеливы, но для нас обязательно иметь терпение. Даже когда мы не побеждаем, мы сохраняем спокойствие и позитивный настрой", — цитирует Почеттино Sky Sports.