"Арсенал" улетел на матч с "Лансом" с задержкой в пять часов

"Арсенал" отправился во Францию на матч Лиги Чемпионов против "Ланс" с задержкой в пять часов из-за плохой погоды.

"Арсенал" должен был покинуть аэропорт Лутон в 16:15 по местному времени, чтобы совершить короткий перелет через Ла-Манш.



Однако юг Англии обрушился шторм, из-за чего вылет "Арсенала" был задержан. "Канониры" приземлилась во Франции только около 22:40, сообщает Daily Mail.



"Арсеналу" даже пришлось отменить пресс-конференцию главного тренера Микеля Артеты и защитника Вильяма Салиба, но каких-либо санкций со стороны УЕФА за это не последует, учитывая природный характер возникших обстоятельств.



Что касается заключительной тренировки, то оную "Арсенал" успел провести дома около полудня. Томас Партей и Букайо Сака занимались с командой, несмотря на недавние проблемы со здоровьем.